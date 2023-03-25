Совфед рекомендовал увеличить программу льготного автокредита до 20 млрд рублей

Комитет Совета федерации по экономической политике рекомендовал правительству рассмотреть увеличение финансирования программы льготного кредитования в 2023 году до 20 млрд руб. Об этом говорится в рекомендациях комитета по итогам слушаний в парламенте на тему развития автомобильной промышленности, на который ссылается «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кроме того, комитет предложил увеличить программу льготного лизинга транспорта до 10 млрд руб., в том числе «участие в программах электромобильного транспорта». Комитет рекомендовал выделить Российскому фонду технологического развития дополнительное финансирование в размере до 300 млрд руб. «на комплексную программу, направленную на ускоренное освоение производства критически важных автомобильных компонентов».

Из данных Ассоциации европейского бизнеса следует, что в годовом выражении продажи легковых машин и LCV в РФ в феврале упали на 62,1%, почти до 41,9 тыс. штук. Больше половины продаж в феврале приходилось на Lada. Как сообщал глава АвтоВАЗа, деньги на программу льготного автокредитования, выделенные в 2023 году, по бензиновым машинам уже исчерпаны на конец февраля. С 1 марта АвтоВАЗ решил на 2% поднять цены на свои автомобили.

Подробнее — в материале «Авторынок упал на 62% в феврале».

Анастасия Ларина