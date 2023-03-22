Водители разбирают каско

Россияне стали чаще оформлять полисы каско. Темпы продаж страховки за прошлый год подскочили в три раза, следует из статистики Центробанка. Всего было оформлено 6 млн договоров. Прирост год к году превысил 600 тыс. полисов, и это абсолютный максимум за последние пять лет, уточняют «Известия». Вместе с тем клиенты стали гораздо чаще интересоваться так называемым мини-каско, в то время как продажи классических полисов, наоборот, падают. С чем это связано? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Движения, которые происходят на рынке каско, полностью отражают последние тенденции автомобильного рынка. О проблемах с запчастями, особенно для новых машин, эксперты говорят уже год. Дефицита нет, но сроки поставок сильно увеличились, из-за чего соблюсти сроки ремонта, например, по ОСАГО, страховые не могут, а размер денежных выплат не устраивает водителей.

Поэтому стало выгоднее потратиться на каско, тем более в нынешних условиях появляются и новые риски, отметил юрист в сфере автострахования и автор Telegram-канала «Юризм» Илья Афанасьев: «Когда изменились цены на запчасти, то стало расти и число угонов. Рынок комплектующих начал постепенно насыщаться, в том числе и за счет похищенных с целью разбора машин.

Соответственно, люди стараются чаще оформлять полисы каско, поскольку это единственный способ защитить авто от угона.

Между тем страховые компании не просто изменили стоимость полисов, иногда цены на них выросли на 80%. Это в основном касается подержанных автомобилей премиальных марок, стоимость которых свыше 3 млн».

Другая проблема, которая стала следствием несоблюдения сроков ремонта, это то, что некоторые автомобилисты осознанно отказываются от полисов ОСАГО. За прошлый год таковых стало больше на 2 млн человек, подсчитали в компании МАКС. И при ДТП с такой машиной компенсировать убытки может только каско.

Однако клиенты страховых стали покупать в основном полисы с усеченным покрытием ущерба. По нему клиент может обратиться за выплатой или ремонтом, например, только если не является виновником ДТП или машина не подлежит восстановлению. И на практике это оказывается гораздо выгоднее, заметил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко:

«Для примера: полное каско на автомобиль Volkswagen Tiguan 2021 года сейчас стоит в среднем 150 тыс. руб. Если в полис входят только угон и полная гибель авто, то он обойдется в 50-60 тыс. руб. Если у меня безаварийный стаж вождения, небольшой пробег автомобиля, то, конечно, усеченный вариант страховки выгоднее».

Но даже эти цены далеки от тех, что были до начала боевых действий на Украине. И именно высокая стоимость привела к тому, что продажи классических полисов каско, наоборот, упали на треть, говорят участники рынка. Поэтому рост, о котором отчитываются компании, скорее говорит о том, что автомобилисты вынуждены переплачивать, пояснил управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства «Эксперт РА» Алексей Янин. Причем, по его словам, как правило, теперь это делают владельцы не новых машин:

«Суммарно сборы по каско растут, но это не значит, что у людей есть ажиотажное желание купить такие полисы.

Есть понимание, что даже подержанный автомобиль — это гораздо более ценная вещь, чем такая же иномарка с таким же пробегом, но год назад.

Потому что раньше люди понимали, что могут без проблем купить новую машину, даже более современную. Сейчас же ясно, что автомобиль лучше бы поберечь».

В таких условиях аналитики прогнозируют, что спрос на полисы каско будет и дальше расти. Во всяком случае, до тех пор, пока на рынке не появится больше новых и доступных автомобилей. А когда это произойдет, прогнозировать никто не берется.

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Сабина Адлейба