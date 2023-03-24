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Коммерсантъ FM
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БелАЗ и МАЗ попали под санкции США

Министерство финансов США внесло в санкционные списки ОАО «Белорусский автомобильный завод», ОАО «Минский автомобильный завод», а также девятерых граждан страны, семеро из которых — члены Центральной избирательной комиссии Белоруссии. Под ограничения также попал президентский борт главы республики Александра Лукашенко.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как сообщается на сайте Минфина США, санкции введены в связи с «продолжающимися жестокими репрессиями» против белорусских демократического движения и гражданского общества, а также из-за «соучастия» Белоруссии в продолжающемся конфликте между Россией и Украиной.

«Режим полагается на государственные предприятия и ключевых чиновников. Так он получает значительные доходы, которые позволяют проводить репрессивные действия против белорусского народа»,— заявил замминистра финансов Брайан Нельсон.

Из заявления Минфина следует, что БелАЗ и МАЗ попали под санкции как предприятия, которые находятся под контролем белорусских властей и «действуют в их интересах». В санкционные списки также внесли их руководителей — Сергея Никифоровича (гендиректор «БелАЗа») и Валерия Иванковича (гендиректор «МАЗа»).

Семерых членов белорусского ЦИКа финансовое ведомство обвиняет в «недопуске кандидатов от оппозиции», «отказе в доступе к выборам наблюдателей», «утверждении неточных подсчетов голосов». Под санкции ведомства попали — Иван Карпенко, Алена Балдовская, Денис Дук, Алена Кунцевич, Андрей Ткачев, Екатерина Федосенко и Александр Южик. В ведомстве также указали, что сам ЦИК остается под санкциями с 2020 года.

«Роскошным» бортом EW-001PA (Boeing 737), по данным Минфина США, пользуется глава Белоруссии Александр Лукашенко, члены его семьи и приближенные для международных поездок. Какие конкретно последствия подразумевает включение в списки самолета из заявления не ясно.

Санкции влекут за собой заморозку собственности (находящейся в юрисдикции США) подсанкционных лиц (или компаний), а также блокировку всех организаций, принадлежащих подсанкционным лицам (или компаниям) более чем на 50%. Помимо этого, под санкции могут попасть организации, лица или финансовые учреждения, которые будут участвовать в сделках с подсанкционными лицами или компаниями.

Григорий Лейба

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