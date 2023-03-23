Politico: Германия и Франция конфликтуют из-за автомобилей и ядерной энергетики

Германия и Франция не могут достичь соглашения по запрету автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и ядерной энергетики, пишет Politico. Лидеры стран Евросоюза (ЕС) должны встретиться в Брюсселе 23 и 24 марта, чтобы обсудить экономическую конкурентоспособность блока и дальнейшую поддержку Украины, однако конфликт немецкой и французской сторон может нарушить ход переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Издание отмечает, что ранее Берлин совместно с небольшой группой союзников, включая Италию, заблокировали решение ЕС, в соответствии с которым к 2035 году в Европе должны были запретить продажу автомобилей с традиционными двигателями. Германия намерена добиваться исключения синтетической альтернативы ископаемому топливу, что пошло бы на пользу немецкой автомобильной промышленности, однако в Европарламенте уже дважды отклонили ее просьбу.

Франция выступила с резкой критикой этой инициативы. Париж, в свою очередь, хочет включить атомную энергетику в список «чистых» технологий ЕС, что и привело к конфликту с Берлином. По словам двух дипломатов, Францию «особенно разозлил» тот факт, что под давлением Германии Еврокомиссия понизила значение атомной энергии в вопросе декарбонизации ЕС.

В понедельник, 20 марта, в письме Совету ЕС председатель Европарламента Роберта Метсола выразила протест из-за намерения Германии «в последнюю минуту» изменить уже согласованное блоком законодательство в отношении автотранспорта.

Закон о выбросах углекислого газа автомобилями является частью широкого пакета более жесткой климатической политики ЕС, направленной на достижение целей блока по сокращению выбросов парниковых газов. Полностью перейти на электромобили страны Евросоюза намерены к 2035 году. В частности, страны—участницы ЕС договорились, что на их территории через 12 лет будет введен запрет на продажу и регистрацию новых машин с двигателями внутреннего сгорания.

Милена Костерева