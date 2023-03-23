Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Politico: Германия и Франция конфликтуют из-за автомобилей и ядерной энергетики

Германия и Франция не могут достичь соглашения по запрету автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и ядерной энергетики, пишет Politico. Лидеры стран Евросоюза (ЕС) должны встретиться в Брюсселе 23 и 24 марта, чтобы обсудить экономическую конкурентоспособность блока и дальнейшую поддержку Украины, однако конфликт немецкой и французской сторон может нарушить ход переговоров.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Издание отмечает, что ранее Берлин совместно с небольшой группой союзников, включая Италию, заблокировали решение ЕС, в соответствии с которым к 2035 году в Европе должны были запретить продажу автомобилей с традиционными двигателями. Германия намерена добиваться исключения синтетической альтернативы ископаемому топливу, что пошло бы на пользу немецкой автомобильной промышленности, однако в Европарламенте уже дважды отклонили ее просьбу.

Франция выступила с резкой критикой этой инициативы. Париж, в свою очередь, хочет включить атомную энергетику в список «чистых» технологий ЕС, что и привело к конфликту с Берлином. По словам двух дипломатов, Францию «особенно разозлил» тот факт, что под давлением Германии Еврокомиссия понизила значение атомной энергии в вопросе декарбонизации ЕС.

В понедельник, 20 марта, в письме Совету ЕС председатель Европарламента Роберта Метсола выразила протест из-за намерения Германии «в последнюю минуту» изменить уже согласованное блоком законодательство в отношении автотранспорта.

Закон о выбросах углекислого газа автомобилями является частью широкого пакета более жесткой климатической политики ЕС, направленной на достижение целей блока по сокращению выбросов парниковых газов. Полностью перейти на электромобили страны Евросоюза намерены к 2035 году. В частности, страны—участницы ЕС договорились, что на их территории через 12 лет будет введен запрет на продажу и регистрацию новых машин с двигателями внутреннего сгорания.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...