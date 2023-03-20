Frank Media: Renault продаст АвтоВАЗу лизинговую «дочку»

Французский RCI Banque — «дочка» Renault — 11 октября 2022 года договорился о продаже своей лизинговой компании в России «РНЛ Лизинг», следует из отчетности кредитной организации (.pdf). Два знакомых с лизинговым рынком источника Frank Media сообщили, что покупателем станет АвтоВАЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В отчетности RCI Banque «РНЛ Лизинг» реклассифицирована в актив, удерживаемый для продажи. Лизинговая компания может быть продана по цене до €22 млн. Для реализации сделки ожидается разрешение российских властей, следует из документа.

Согласно российскому законодательству, разрешение на продажу российских «дочек» иностранным компаниям должна выдать правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

«РНЛ Лизинг» начал работу в России в 2006 году. Однако в марте 2022 года автопроизводитель Renault объявил о приостановке деятельности в России. Компания передала свои российские активы в госсобственность. 68% акций АвтоВАЗа было передано подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ, завод группы в Москве перешел к столичному правительству.

Лусине Баласян