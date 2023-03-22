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Коммерсантъ FM
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Акции Geely подскочили в цене после роста годовой выручки на 45%

Котировки акций Geely Automobile на Гонконгской бирже выросли на открытии торгов более чем на 6% после удачной годовой отчетности производителя. В понедельник один из крупнейших автопроизводителей Китая отчитался о получении выручки по итогам 2022 года в размере 147,96 млрд юаней ($21,5 млрд). Это на 45,6% выше показателя 2021 года, а также лучше прогнозов аналитиков, опрошенных Refinitiv, ожидавших выручки в размере 135,4 млрд юаней.

Фото: Ng Han Guan / AP

Фото: Ng Han Guan / AP

Всего в прошлом году Geely удалось реализовать порядка 1,4 млн автомобилей, из которых около 200 тыс. были проданы за рубежом. В целом продажи выросли на 8%. При этом компания отметила, что продажи ее электромобилей выросли за прошлый год на 300%, до 328 тыс. В нынешнем году Geely надеется увеличить количество реализованных автомобилей на 15% по сравнению с 2022 годом.

Несмотря на солидный рост выручки, чистая прибыль компании выросла всего на 9%, до 5,26 млрд юаней ($764 млн). Тем не менее это значительно выше прогнозов аналитиков, ожидавших от компании прибыли в размере 4,85 млрд юаней.

Кирилл Сарханянц

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