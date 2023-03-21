«Москвич» отрицает отзыв проданных машин

Завод «Москвич» не проводит кампанию по отзыву своих автомобилей, сообщили в пресс-службе предприятия российским агентствам. Там отметили, что отзывная кампания предполагает публикацию данных на сайте Росстандарта, а также предупреждение клиентов о необходимости предоставить автомобили на диагностику и ремонт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Москвич»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ «Москвич»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Информация об отзывной кампании автомобилей "Москвич", которая распространяется в СМИ и социальных сетях, является ложной»,— указали представители завода (цитата по «Интерфаксу»).

При этом представители «Москвича» сообщили, что сейчас клиентам предлагают «планово обновить софт программного обеспечения» кроссовера «Москвич 3» для корректной русификации мультимедийной системы.

О том, что первые «Москвичи» попали под «отзывную кампанию», накануне сообщил автомобильный портал Qoto. Издание указало, что машинам потребовалось обновление электронного софта из-за выявленной некорректности русификации.

В феврале продажи «Москвича» в России выросли почти в два раза, до 57 автомобилей, сообщал «Автостат». Тогда же стало известно, что завод будет поставлять автомобили для служб московского каршеринга и такси.

О том, на что были похожи исторические «Москвичи»,— в материале «Ъ» «Свой — чужой».

Григорий Лейба