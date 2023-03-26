Завод Nokian Tyres в Ленинградской области перешел «Татнефти»

Шинный завод ушедшей из России финской компании Nokian Tyres в Ленинградской области перешел в собственность «Татнефти». Кроме того, «Татнефть» получила 100% компании «Хакка Инвест», управляющей имуществом Nokian Tyres. Изменения в реестре ЕГРЮЛ произошли 24 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сначала предполагалось, что Nokian Tyres продаст бизнес «Татнефти» за €400 млн. Однако в итоге шинный бизнес компании — ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Хакка Инвест» и ООО «Нокиан Шина» — по согласованию с ФАС России был продан за €285 млн.

Кроме того, из-за ухода с российского рынка во втором квартале 2022 года Nokian Tyres получила €280,7 млн обесцененных активов. При этом инвестиции Nokian только в предприятие в Ленобласти до 2013 года составили €530 млн, с 2014 по 2021 год — более €300 млн. В 2021-м около 80% продукции финской компании для легковых автомобилей было произведено в России.

Анастасия Ларина