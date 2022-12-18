События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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«Автотор» планирует в 2023 году произвести от 50 тыс. до 70 тыс. автомобилей новых брендов. Продажи новых автомобилей в ЕС в ноябре выросли на 16,3%. Продажи шин в РФ в преддверии зимы 2022 года оказались на 14% ниже, чем годом ранее. Россия продлит запрет на въезд грузовиков из Евросоюза. АвтоВАЗ планирует произвести в 2023 году 401,6 тыс. автомобилей. «Татнефть» приступила к согласованию сделки по покупке шинного бизнеса Nokian Tyres в РФ. «Автодом» рассчитывает в течение месяца закрыть сделку по покупке завода Mercedes в Подмосковье.

День 298-й. 18 декабря. Воскресенье

18.12.2022 15:05

На Керченскую паромную переправу нет очереди из грузовых машин — оперштаб Краснодарского края.

18.12.2022 13:12

«Сейчас если что-то случается с дорогим автомобилем, то это настоящее проклятие», — прокомментировал владелец Point Group Павел Трейвас, рассказывая о том, как проходит ремонт его внедорожника Mercedes-Benz GLS 63 AMG после аварии на Новорижском шоссе.

День 297-й. 17 декабря. Суббота

17.12.2022 14:15

По словам представителей «Соллерса», за полгода компании удалось частично локализовать производство машин. Базовых моделей две. Это Sollers Argo — компактный автомобиль для внутригородских перевозок. Sollers Atlant — это многофункциональная платформа для разных типов машин.

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День 296-й. 16 декабря. Пятница

16.12.2022 21:35

«Автотор» планирует в 2023 году произвести от 50 тыс. до 70 тыс. автомобилей новых брендов. Об этом рассказал заместитель председателя совета директоров компании Александр Сорокин. По его словам, весомую долю в этом объеме составят электромобили.

В 2021 году завод выпустил свыше 177 тыс. машин. До весны 2022 года на «Автоторе» в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai.

«Самое ценное — это люди, поэтому мы сохранили все рабочие места. Сейчас наш главный приоритет — электрификация, которая позволит еще больше оптимизировать производство»,— заявил господин Сорокин.

16.12.2022 11:55

На Крымском мосту 19 декабря остановят движение на полдня из-за ремонтных работ.

16.12.2022 10:29

Компания Changan вывела на российский рынок кроссовер CS35 Plus, который заменит в линейке модель Changan CS35.

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День 295-й. 15 декабря. Четверг

15.12.2022 20:00

Марка Exeed, премиальный суббренд компании Chery, вывела на российский рынок новую модификацию модели LX.

15.12.2022 19:40

По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей, продажи новых автомобилей в ЕС в ноябре выросли на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это уже четвертый месяц роста продаж подряд.

15.12.2022 16:35

Россия продлит запрет на въезд грузовиков из Евросоюза. На этом настаивают перевозчики, они же добиваются ужесточения мер. Ритейлеры с ними не согласны.

15.12.2022 13:18

АвтоВАЗ планирует произвести в 2023 году 401,6 тыс. автомобилей.

15.12.2022 12:55

«Яндекс» в ходе презентации Yet another Conference представил собственные электросамокаты для сервиса кикшеринга «Яндекс Go», которые планируется вывести на улицы весной 2023 года. Самокаты получили большой дорожный просвет, передние и задние амортизаторы и корпусы из магниевого сплава.

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15.12.2022 09:21

Пустые грузовики могут начать пускать на Крымский мост до Нового года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

15.12.2022 04:14

Товарооборот между Россией и Японией в ноябре сократился на 35,5%. При этом Япония нарастила экспорт в Россию автомобилей (+7,7%).

День 294-й. 14 декабря. Среда

14.12.2022 21:07

«Соллерс» планирует локализовать сварку и окраску новых легких коммерческих автомобилей уже в первом квартале 2023 года. К 2024 году компания планирует продавать 30 тыс. машин в год, а к 2028 году — 50 тыс. машин. Стоимость эксплуатации основной модели «Атлант» сопоставима с Transit, говорят аналитики.

14.12.2022 15:30

«В абсолютном большинстве случаев Aurus — это не первый и не единственный автомобиль у владельца. В этом смысле мы понимаем, что и Aurus Arsenal перспективен, и мотоцикл тоже», — заявил директор по продажам и сервису Aurus Артем Юсупов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Aurus Arsenal

Фото: Aurus Aurus Arsenal

Фото: Aurus

14.12.2022 15:24

Сервис по аренде электросамокатов Whoosh привлек в результате IPO 2,1 млрд руб. и стал первой российской компанией, которая вышла на биржу после начала специальной военной операции России на территории Украины.

14.12.2022 12:14

Вывод из строя моста под Мелитополем не повлиял на работу транспортного коридора из Ростовской области в Крым, заявил замминистра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

14.12.2022 11:42

В Казахстане заподозрили «Яндекс.Такси» в завышении цен.

14.12.2022 11:08

Компания «Моторинвест», которая под брендом Evolute наладила выпуск электромобилей в Липецкой области, объявила о запуске фирменного мобильного приложения для владельцев электромобилей Evolute.

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14.12.2022 11:01

«Автотор» начал собирать китайские автомобили. Предприятие работает в тестовом режиме, и уже собрано несколько сотен машин, рассказал губернатор Антон Алиханов. В следующем году «Автотор» планирует выпустить 100 тыс. автомобилей.

14.12.2022 01:28

«Татнефть» приступила к согласованию сделки по покупке шинного бизнеса Nokian Tyres в РФ: в ФАС поступило соответствующее ходатайство. Завод финского концерна в Ленобласти сейчас продолжает выпуск шин Nokian, но российские дочерние компании уже подали заявки на регистрацию новых товарных знаков Ikonan, Ikon, Ivanor и Torsten. Региональные власти уже говорят о перспективах его выхода «хотя бы» на проектную мощность 17 млн шин в год во втором квартале 2023 года.

День 293-й. 13 декабря. Вторник

13.12.2022 23:25

13 декабря президент РФ Владимир Путин по видео-конференц-связи принял у строителей сразу несколько транспортных объектов различной важности.

13.12.2022 17:37

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале обустройства временной объездной дороги вокруг села Константиновка Мелитопольского района, где вчера были подорваны две железобетонные опоры автомобильного моста.

13.12.2022 16:02

«АвтоВАЗ» в 2023 году возобновит производство двух моделей — на конвейер вернутся семейства Lada Vesta и Lada Largus.

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13.12.2022 10:26

Российские продажи автомобилей Tank начнутся в первой половине 2023 года.

13.12.2022 01:20

В пригороде Мелитополя подорван мост, движение приостановлено. Член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, по предварительной информации, у опоры моста была заложена взрывчатка.

13.12.2022 01:17

Продажи шин в преддверии зимы 2022 года оказались на 14% ниже, чем годом ранее. Причиной падения реализации стал не дефицит — запасы шин, напротив, активно росли. Аналитики объясняют ситуацию эффектом снижения продаж новых автомобилей, которое вылилось в отсутствие необходимости докупать к ним зимний комплект. Кроме того, на фоне неопределенности из-за приостановок производства в РФ продукции глобальных брендов, продажи производств и запрета на поставки в страну, часть автовладельцев закупили зимние шины заранее.

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День 292-й. 12 декабря. Понедельник

12.12.2022 19:12

Первый замглавы Херсонской области Виталий Булюк ранен в результате подрыва автомобиля, водитель погиб.

12.12.2022 18:12

Глава украинского Нацагентства по вопросам противодействия коррупции Александр Новиков сообщил, что сейчас проверяется информация об автомобилях замглавы офиса украинского президента Кирилла Тимошенко. Ранее были опубликованы украинские расследования об автомобилях господина Тимошенко, которые он якобы использует незаконно.

12.12.2022 16:47

«Автодом» рассчитывает в течение месяца закрыть сделку по покупке завода Mercedes в Подмосковье. Об этом «РИА Новости» сообщил гендиректор дилера.

12.12.2022 12:48

Сильные снегопады 12 декабря привели к обрывам линий электропередачи и автомобильным пробкам в городах Украины.

12.12.2022 11:55

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры внес поправку к правительственному законопроекту о такси, которая запрещает в России деятельность служб заказа такси с иностранными владельцами.

12.12.2022 08:56

ЦБ решил не устанавливать территориальный коэффициент по ОСАГО для автомобилистов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Эксперты и участники рынка считают, что отказ от коэффициента не спасет жителей от завышенной стоимости ОСАГО, поскольку далеко не все страховщики будут готовы оформлять полисы.

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