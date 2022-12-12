СМИ: вице-губернатор Херсонской области ранен при взрыве машины

Первый вице-губернатор подконтрольной России Херсонской области Виталий Булюк получил ранения из-за подрыва автомобиля. Водитель машины умер на месте. Об этом сообщили «Интерфакс» и «Суспильне».

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Виталий Булюк

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Минздрава региона Вадима Ильмиева, состояние Виталия Булюка стабильное. «Булюк действительно пострадал. Его состояние средней тяжести, стабильное. Водитель автомобиля погиб на месте»,— сказал он. По его информации, автомобиль подорвался на мине направленного действия, машина сгорела. Господин Булюк находится в одной из больниц региона.

Александр Яковлев, мэр города Скадовска, в котором, как утверждается, взорвался автомобиль, подтвердил подрыв автомобиля и смерть водителя изданию «Суспильне». По его информации, Виталий Булюк госпитализирован в больницу в Симферополе.

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