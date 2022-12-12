Ведомство по противодействию коррупции Украины проверит автомобили замглавы офиса президента

Глава украинского Нацагентства по вопросам противодействия коррупции Александр Новиков сообщил, что сейчас проверяется информация об автомобилях замглавы офиса украинского президента Кирилла Тимошенко. Ранее были опубликованы украинские расследования об автомобилях господина Тимошенко, которые он якобы использует незаконно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Тимошенко (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Кирилл Тимошенко (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ»,— сказал господин Новиков в интервью украинскому изданию «Цензор.нет».

1 декабря «Украинская правда» опубликовала расследование об автомобиле Кирилла Тимошенко Porsche Taycan 2021 года стоимостью $100 тыс. По информации журналистов издания, автомобиль принадлежал ООО «Новем Логистик», владельцем которой является бизнесмен Вемир Давятан.

Господин Тимошенко сообщил «Украинской правде», что использовал автомобиль три-четыре раза, при этом по данным журналистов он передвигался на этом транспорте по меньшей мере в два раза больше.

27 октября украинский проект Bihus.info рассказал, что Кирилл Тимошенко использует внедорожник Chevrolet Tahoe, который компания General Motors передала Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий. Сам чиновник эту информацию не отрицал, а после пообещал, что больше не будет ездить на Chevrolet Tahoe.

Лусине Баласян