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Коммерсантъ FM
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Зимняя резина тянется медленно

Продажи шин упали на 14%

Продажи шин в преддверии зимы 2022 года оказались на 14% ниже, чем годом ранее, составив 4,2 млн штук. Причиной падения реализации стал не дефицит — запасы шин, напротив, активно росли. Аналитики объясняют ситуацию эффектом снижения продаж новых автомобилей, которое вылилось в отсутствие необходимости докупать к ним зимний комплект. Кроме того, на фоне неопределенности из-за приостановок производства в РФ продукции глобальных брендов, продажи производств и запрета на поставки в страну, часть автовладельцев закупили зимние шины заранее.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

За зимний сезон 2022 года в РФ было реализовано 4,2 млн зимних и всесезонных шин, подсчитали в «Честном знаке», анализируя сделки с 1 октября по 30 ноября. Пик продаж в преддверии зимы пришелся на первую декаду ноября, тогда как в прошлом году — на вторую декаду ноября и первую декаду декабря. Общий объем продаж шин снизился на 14% при том, что запасы к началу сезона оказались, наоборот, на 43% больше, чем год назад, составляя 33 млн штук (см. “Ъ” от 6 октября).

В «Автостате» причиной снижения спроса на новые зимние и всесезонные шины считают сокращение продаж новых автомобилей: их реализуют в комплекте с летней резиной, а зимняя — приобретается отдельно. По данным агентства, в январе—ноябре продажи новых легковых автомобилей в РФ снизились на 58,8%, до 569,5 тыс. штук (с учетом неофициальных поставок). По данным АЕБ (использует данные производителей; без учета BMW, Mercedes, Chery и Exeed), рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 60,9%, до 548,9 тыс. штук.

«Во многом этот шинный сезон стал, пожалуй, самым спокойным за последние несколько лет — не наблюдалось ни значительного роста цен, ни ажиотажного спроса»,— отметил руководитель товарной группы «Шины» ЦРПТ (оператор «Честного знака») Кирилл Волков.

По данным системы, средняя цена зимних и всесезонных шин за прошедший год фактически осталась прежней: фиксировался рост на 1%, до 5,9 тыс. руб. При этом перед началом сезона «Дром» фиксировал рост средневзвешенной стоимости легковых шин по сравнению с 2021 годом на 46,5%, до 6,8 тыс. руб. В «Авито» подсчитали, что в октябре покупка комплекта новых нешипованных зимних шин обходилась автовладельцам в среднем в 15,2 тыс. руб., шипованных — в 12,1 тыс. руб. Приобрести зимние шипованные б/у шины там можно было в среднем за 10,5 тыс. руб., нешипованные — в среднем за 11,8 тыс. руб. за комплект.

Господин Волков добавляет, что в этом году был упрощен ввоз шин в РФ (так называемый параллельный импорт), что «помогло поддержать ассортимент». Но доля произведенных в РФ шин в продажах в этот зимний сезон выросла на 5,2 процентного пункта, превысив 68%.

В Avito в октябре сообщали, что наиболее востребованными марками в этом месяце были Nokian Tyres (доля 24%), Bridgestone (10%), Triangle (9%), Cordiant (7%) и Yokohama (6%). Из этих брендов только Triangle не выпускал продукцию в РФ, а Cordiant — и вовсе российский бренд. Nokian также достаточно долго продолжал выпуск в РФ, хотя сейчас завод в процессе продажи. То есть до этого кризиса практически все популярные марки выпускали продукцию в РФ.

Приостановка шинных производств и ограничения на экспорт продукции в РФ со стороны ЕС стали триггером для создания запасов продукции. Общие запасы шин с весны держатся на уровне 80 млн штук. Годовую потребность рынка РФ в «Честном знаке» оценивают в среднем в 50–70 млн шин. В последние годы весь рынок легковых шин составлял около 30–40 млн штук в год. На 1 декабря, по данным «Честного знака», в обороте находилось более 64 млн легковых шин, что перекрывает потребность россиян более чем на год.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что автовладельцы на фоне неопределенности активнее, чем в прошлые годы, покупали всесезонные шины весной и летом, что также отразилось на результате сезона.

Ольга Никитина

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