Автопродажи в Европе в ноябре выросли на 16,3%

По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), продажи новых пассажирских автомобилей в ЕС в ноябре выросли на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это уже четвертый месяц роста продаж подряд: в августе, сентябре и октябре показатели увеличивались на 4,4%, 9,6% и 12,2% соответственно. По словам экспертов, ситуация улучшается благодаря сокращению дефицита полупроводников и восстановлению цепочек поставок. Между тем, хотя в ноябре в ЕС было продано почти 830 тыс. новых автомобилей, это все равно значительно ниже показателей аналогичного периода 2019 года, то есть до начала пандемии: тогда было продано около 1 млн автомобилей.

Активнее всего в ноябре продажи росли в Германии (на 31,4%), Италии (на 14,7%), Испании (на 10,3%) и Франции (на 9,8%). В Великобритании, которая уже не входит в ЕС, продажи увеличились на 23,5%. Продажи Volkswagen Group, которая занимает 25,1-процентную долю на автомобильном рынке ЕС, выросли на 36,4%. В минувшем ноябре компания продала в Европе чуть более 208 тыс. автомобилей, почти половину из них — 94 тыс.— Volkswagen. У второго по доле европейского рынка производителя автомобилей — концерна Stellantis — продажи упали на 1,1%. Renault Group нарастила продажи на 2,1%.

Алена Миклашевская