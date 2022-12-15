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Коммерсантъ FM
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«Яндекс» представил самокат собственной разработки

«Яндекс» в ходе презентации Yet another Conference (YaC) представил собственные электросамокаты для сервиса кикшеринга «Яндекс Go», которые планируется вывести на улицы весной 2023 года. Самокаты, по заявлению компании, спроектированы «с учетом специфики и дорожной инфраструктуры городов России»: они получили большой дорожный просвет, передние и задние амортизаторы и корпусы из магниевого сплава.

О том, что компания Wind, о покупке которой «Яндекс» сообщал в 2021 году, разрабатывает электросамокат для сервиса «Яндекс Go», ранее сообщали «Ведомости». По информации издания, «Яндекс» рассчитывает к весне увеличить парк самокатов с 20 тыс. до 70 тыс., причем до 70% должно приходиться на собственную модель. Источники газеты оценивали стоимость разработки в $10–15 млн.

Помимо электросамоката «Яндекс» представил на YaC планы по развитию «Яндекс Карт». Компания рассчитывает увеличить детализацию дорог, зданий, остановок, подземных переходов и других объектов на городских картах. Первые изменения, касающиеся отображения ключевых магистралей в Москве, «Яндекс» обещает представить в предварительной версии «Яндекса Карт» на следующей неделе.

Юрий Литвиненко

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