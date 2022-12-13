Российские продажи автомобилей Tank начнутся в первой половине 2023 года

Компания Great Wall начнет продажи автомобилей под фирменным брендом Tank в России в первой половине 2023 года, сообщает китайский автопроизводитель.

В России будут представлены две модели, Tank 300 и Tank 500, каждая из которых построена на платформе собственной разработки Great Wall. Заявлено, что модели получат бензиновые двигатели: Tank 300 оснастят 220-сильным 2-литровым турбомотором, а Tank 500 — 299-сильным атмосферным 3-литровым V6.

Моторы сочетаются с 8- и 9-ступенчатыми автоматическими коробками передач соответственно. Заявлен полный привод c блокировками заднего и переднего межколесных дифференциалов, а также широкий перечень электронных ассистентов водителя.

Официальные дилеры Tank на старте продаж появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Кемерово, Воронеже, Челябинске, Тольятти и Нижнем Новгороде.

Стоимость автомобилей на российском рынке пока не названа. Напомним, в России концерн Great Wall уже представлен марками GWM и Haval.

Максим Вершинин