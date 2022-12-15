Контрсанкции отпечатались на бумаге

Россия продлит запрет на въезд грузовиков из Евросоюза, пишет РБК. На этом настаивают перевозчики, они же добиваются ужесточения мер. Ритейлеры с ними не согласны. Основная часть товаров попадает в РФ через перегрузку: тягач из ЕС оставляет прицеп на границе, где его подбирает российский дальнобойщик и везет к пункту назначения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Перевозчиков такое положение дел устраивает. Они поддерживают и идею Минтранса отменить исключения для картона и бумаги, выяснили «Ведомости». Эту продукцию в Россию по-прежнему завозят европейские игроки. И это ущемляет права их российских конкурентов, считает президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин: «Продление это, конечно, хорошо, но мы остались не совсем довольны тем, что часть грузов иностранные компании могут доставлять по России сами.

Нашлись разные причины, связанные с тем, что якобы при перегрузке, перецепке что-то разобьется, помнется и так далее. Что касается несогласных с идеей запретить перевозку картона предпринимателей, переложить его в полуприцеп займет 15 минут. И российский перевозчик доставит продукцию, выгрузит и вернет этот полуприцеп на границу. Возможно, он заполнит его товарами, которые от нас могут спокойно идти в Европу, откуда местная компания довезет его до конечного клиента».

Продовольственные ассоциации предупреждают, что в случае введения запрета упаковка подорожает. Не исключены и перебои в ее производстве. В правительстве с этим не согласны. У компаний достаточно запасов сырья, ситуация стабильная, сообщили «Ведомостям» в Минпромторге. Но вводить эмбарго на картон все же рано — бизнес еще не переключился на Китай, отметил директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков:

«Рынок не стоит на месте и пытается найти замену на азиатских. Некоторые аналоги уже ввозят, какие-то оказываются даже более конкурентоспособными.

Тем не менее это не касается абсолютно всех упаковочных материалов, поэтому у пищевой промышленности сохраняется необходимость в более быстром завозе упаковки на территорию России. Мы, естественно, не поддерживаем предложение убрать картон из списка исключений, поскольку рассматриваем его как составляющие расходные материалы для выпуска готовой продукции».

При этом объемы перевозок на западном направлении падают, и рынок сокращается. На этом фоне выгода российских перевозчиков от дальнейших запретов неочевидна, отметил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло: «Часть перевозчиков, конечно, восстановила маршрутные сетки, но сказать, что это произошло как-то массово, а у нас на международных маршрутах их было задействовано 3,5 тыс., нельзя.

На рынке по-прежнему преобладают прибалтийские, белорусские, даже польские перевозчики. Я не думаю, что продление запрета каким-то образом поддержит транспортную отрасль, выступит драйвером развития. Мы видим стагнацию товарно-транспортных потоков между Европой и Россией, и это следствие падения импорта из ЕС почти на 40%. Поэтому ловить особо нечего».

Из-за запрета на проезд европейских фур на границах возникают пробки. Ранее “Ъ FM” рассказывал о проблемах на белорусских пунктах: перецепка там не занимает много времени, но из-за большого потока грузовики вынуждены ждать по несколько суток.

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Иван Корякин