Калининградский «Автотор» планирует выпускать до 70 тыс. автомобилей в 2023 году

Калининградский автозавод «Автотор» планирует в 2023 году произвести от 50 до 70 тыс. автомобилей новых брендов. Об этом рассказал заместитель председателя совета директоров компании Александр Сорокин на конференции «Инвестируй в Калининград: инвестиции — фундамент для будущего. Презентация каталога производителей Калининградской области», организованной при поддержке «Ъ». По его словам, весомую долю в этом объеме составят электромобили. В 2021 году завод выпустил свыше 177 тыс. машин. До весны 2022 года на «Автоторе» в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai.

«Самое ценное — это люди, поэтому мы сохранили все рабочие места. Сейчас наш главный приоритет — электрификация, которая позволит еще больше оптимизировать производство»,— заявил господин Сорокин. По его словам, завод планирует в том числе выпускать электродвигатели и системы управления. Производство электромобилей будет ориентировано на службы каршеринга, сервисы доставки, сетевые предприятия и медицинские учреждения.

На этой неделе губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что «Автотор» нашел трех китайских партнеров для сборки автомобилей. По его словам, до конца года завод выпустит около 2 тыс. новых машин. При этом господин Алиханов не уточнил названия конкретных брендов, однако заверил, что новинки представят в ближайшее время.

«Автотор» — одно из крупнейших автосборочных предприятий в России, которое рассчитано на выпуск до 250 тыс. машин в год. Предприятие с 1997 года собирает автомобили известных мировых брендов. В марте 2022 года концерн BMW объявил о приостановке выпуска машин в Калининграде, в конце апреля «Автотор» прекратил выпуск южнокорейских Kia и Hyundai.