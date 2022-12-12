ОСАГО особых правил

ЦБ решил не устанавливать территориальный коэффициент по ОСАГО для автомобилистов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Во многих регионах такой коэффициент удорожает полисы, но, например, в Крыму снижает их стоимость. Эксперты и участники рынка считают, что отказ от коэффициента не спасет жителей от завышенной стоимости ОСАГО, поскольку далеко не все страховщики будут готовы оформлять полисы. По мнению юристов, ситуация неизбежно потребует вмешательства и поддержки государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для автомобилистов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стоимость российского полиса ОСАГО будет рассчитываться без территориального коэффициента, следует из письма ЦБ страховщикам от начала декабря. Российские требования об ОСАГО начнут действовать в этих областях через два года, но полис необходим для вождения в других регионах.

Расчет премии по договору ОСАГО производится путем умножения базовой ставки страховщика на ряд коэффициентов. Предельные размеры ставки и значения коэффициентов устанавливает ЦБ. Решение не применять коэффициент может быть связано с тем, что для этих территорий он не определен в принципе, полагают в Российском союзе автостраховщиков (РСА). На запрос “Ъ” в Банке России не ответили.

В РСА полагают, что отказ от коэффициента сделает ОСАГО дешевле. Например, в Москве и Казани территориальный коэффициент составляет 1,8; в Санкт-Петербурге — 1,6; во Владивостоке — 1,36. Однако множитель бывает и понижающим. Так, при присоединении Россией Крыма территориальный коэффициент был установлен на уровне 0,6, то есть автомобилисты могли получить скидку к базовой ставке в размере 40%.

«Размер коэффициента зависит, например, от аварийности региона и количества машин, поскольку, как правило, чем больше автомобилей зарегистрировано на территории, тем больше проблем»,— объясняет один из участников рынка. По его мнению, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях нет понижающего коэффициента, потому что «полуостров присоединялся с четкими границами и без вооруженных действий».

По оценкам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, несмотря на нулевой коэффициент, цены на ОСАГО в указанных регионах «в целом будут сопоставимы с крымскими». По данным портала «ОСАГО.Онлайн», на полуострове полис стоит 1,4–11 тыс. руб. Однако гендиректор «Зетта Страхование» Игорь Фатьянов полагает, что стоимость полисов будет «выше, чем в среднем по России», составив около 10 тыс. руб., «из-за отсутствия истории страхования при расчете стоимости полисов не могут применяться понижающие коэффициенты».

К тому же, полагают участники рынка, у жителей могут в целом возникнуть сложности с приобретем полисов. Один из страховщиков говорит, что «стоит ожидать повторения крымского сценария, когда в регион в основном шли компании из второй десятки, поскольку крупные игроки больше опасаются санкций».

Сегодня большинство российских страховщиков будут испытывать сложности как с реализацией полисов, так и с урегулированием убытков на этих территориях, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. «Для организации процесса страхования нужно открывать представительства и филиалы, иметь мощности по ремонту, что предполагает наем новых сотрудников. Сейчас это сложно, нет и понимания величины потенциального страхового поля, возможности страховать не только ОСАГО»,— говорит он.

В то же время собеседник “Ъ” из числа экспертов полагает, что желающие расширить таким образом клиентскую базу на рынке найдутся, «в данном случае действует принцип "премии собрали, а дальше уже как пойдет"».

Юристы считают, что в итоге для обеспечения жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей страховыми полисами потребуется помощь государства.

«Повышенные риски, отсутствие статистики, нежелание крупных компаний рисковать своими активами снижают вовлеченность бизнеса в указанные субъекты, поэтому государству необходимо изменить законодательную базу и создать выгодные условия для привлечения страховщиков, что касается не только ОСАГО, но и других направлений»,— поясняет управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин. Независимый адвокат Ирина Кузнецова отмечает, что целесообразно ввести механизм возмещения жителям этих территорий из федерального бюджета части расходов на ОСАГО.

Юлия Пославская, Екатерина Волкова