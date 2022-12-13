В пригороде Мелитополя подорван мост, движение приостановлено

Диверсия была совершена на мосту в восточном пригороде Мелитополя, в селе Константиновка. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, по предварительной информации, у опоры моста была заложена взрывчатка. Движение по мосту приостановлено.

«Сам мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно»,— сообщил господин Рогов «РИА Новости». По его словам, специалисты оценят состояние моста после чего будет принято решение о том, какие работы необходимо провести для его восстановления. Администрация Запорожской области расценивает произошедшее как теракт.

Администрация Мелитополя сообщила, что подрыв произошел примерно в 22:00. Повреждены опоры моста.

Вероятно, речь идет о мосте, который построен над рекой Молочной. Его длина составляет около 130 м. Дорога идет в сторону Бердянска на берегу Азовского моря на востоке региона.

Леонид Уварчев