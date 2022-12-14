«Татнефть» надувает шины

«Татнефть» приступила к согласованию сделки по покупке шинного бизнеса Nokian Tyres в РФ: в ФАС поступило соответствующее ходатайство. Завод финского концерна в Ленобласти сейчас продолжает выпуск шин Nokian, но российские дочерние компании уже подали заявки на регистрацию новых товарных знаков Ikonan, Ikon, Ivanor и Torsten. Региональные власти уже говорят о перспективах его выхода «хотя бы» на проектную мощность 17 млн шин в год во втором квартале 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ФАС поступили ходатайства ПАО «Татнефть» о приобретении 100% ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Хакка Инвест» и ООО «Нокиан Шина» у компании Nokian Tyres, рассказали “Ъ” в антимонопольной службе. «Нокиан Тайерс» — это производственная часть бизнеса Nokian в РФ, «Нокиан Шина» — торговая компания. Финская компания сама сообщала о подписании соглашения о продаже своего российского бизнеса «Татнефти». Как сообщалось в заявлении, ожидаемая цена сделки составит около €400 млн.

Завод Nokian Tyres во Всеволожске (Ленобласть) работал с 2005 года, и в 2021 году на Россию приходилось 20% продаж марки и 80% выпуска. Сейчас предприятие продолжает выпуск продукции. Уровень загрузки площадки в российском офисе компании не называют.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 13 декабря, говоря о будущей смене собственника, заявил: «Для нас очень важно, чтобы предприятие заработало хотя бы на проектную мощность во втором квартале следующего года». Производственные мощности завода составляют 17 млн шин в год, весь рынок легковых шин РФ в последние годы составлял около 30–40 млн штук в год. В 2021 году доля Nokian Tyres в РФ достигла 16,6%.

У «Татнефти» есть опыт выпуска в сегменте — та уже производила шины под брендом Kama Tyres. В этом году активы попали под санкции ЕС, и компания была вынуждена продать бизнес «Татнефтехиминвест-холдингу» (49% у Татарстана). Сохранит ли «Татнефть» права на технологии Nokian, неизвестно (см. “Ъ” от 29 октября).

«Нокиан Тайерс» была вправе использовать товарные знаки Nokian Tyres при производстве автомобильных шин. Но, вероятно, в будущем продукция будет переименована: в последние месяцы компания подала заявки на несколько товарных знаков — 9 декабря на наименование «Торстен» и Torsten, а также 24 октября — на наименования Ikonan, Ikon и Ikon Tyres. Торговая компания «Нокиан Шина» 24 августа подала заявку на товарные знаки Ivanor Service & Market, Ivanor и Иванор.

Загрузка завода во Всеволожске «хотя бы на проектную мощность» при сохранении выпуска схожей линейки шин осложнится как необходимостью выхода на другие рынки, так и поставками сырья. У «Татнефти» есть выпуск синтетического каучука, но в российской Nokian говорили, что натуральный каучук заменить, особенно в зимних шинах, невозможно. «Поэтому мы большие объемы натурального каучука импортируем в основном из стран ЮВА»,— отмечали в компании (см. “Ъ” от 16 декабря 2019 года).

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов сомневается в возможности сохранения производства в прежнем объеме. Он говорит, что при сохранении выпуска премиального сегмента из ближайших рынков экспорт зимних шин потенциально может идти только в Казахстан. Но без передачи технологии, отмечает он, вряд ли компания сможет выйти в премиум. Аналитик подчеркивает, что в РФ много шинных заводов иностранных марок, ранее ориентировавшихся на экспорт, при этом он в ЕС запрещен, и нужно искать новые рынки сбыта. В Китае потребности могут покрыть и локальные игроки, продолжает он, поэтому стоит концентрироваться на импортозависимых «дружественных странах» и увеличивать долю на российском рынке.

Но рынки Узбекистана и Казахстана с развитым автопромом, вероятно, и так будут покрыты локальными проектами «Татнефти». Так, 13 декабря начался выпуск на ТОО KamaTyresKz (СП «Татнефти» и казахстанской «Аллюр») в Казахстане, которое в 2024 году будет производить 3,5 млн шин в год. Кроме того, «Татнефть» в начале декабря подписала соглашение с «Узкимёсаноат» о выкупе узбекистанского ООО «Биринчи резинотехника заводи» — в 2021 году завод изготовил 244,9 тыс. шин для автомобилей при мощности 3 млн штук и 4,63 тыс. шин для сельхозтехники под брендом BARS. В «Татнефти» не ответили на вопрос об экспортных перспективах и загрузке завода во Всеволожске.

Ольга Никитина, Дмитрий Козлов