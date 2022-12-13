Кому дорого, а кому дороги

13 декабря президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи (ВКС) принял из рук строителей сразу много транспортных объектов различной важности. О том, как удалось собрать их в одно время и, можно сказать, в одном месте,— специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Введение новых транспортных объектов идет не просто хорошо. А отлично

Фото: пресс-служба президента РФ Введение новых транспортных объектов идет не просто хорошо. А отлично

Фото: пресс-служба президента РФ

— До конца 2024 года должны были отремонтировать не менее 50% региональных дорог до нормативного состояния. По итогам года у нас 49,7%, то есть мы почти на два года тот показатель, который был в наццелях, перевыполняем,— разъяснял вице-премьер Марат Хуснуллин в начале совещания.— У нас нет никакого сомнения, что в следующем году этот показатель будет достигнут.

Ведь для достижения наццелей нужно за весь следующий год довести 0,3% дорог до нормативного состояния, получается.

Отдельный предмет гордости — борьба за снижение смертности на дорогах.

— Каждый год мы снижаем смертность на дорогах. В этом году у нас показатель снизился на 6%, а в жизнях это более чем на 700 человек меньше погибло на дорогах,— добавил господин Хуснуллин.

Более чем на 700 меньше! Это совсем не то, что менее чем на 700 больше.

Вице-премьер мог говорить еще долго: про дороги всегда интересно. Он очень долго и говорил:

— Итогом этого года является большая работа, проделанная Росавтодором с каждым губернатором. 84 соглашения (одного не хватает, если не считать новые территории, а их лучше на всякий случай не считать: сегодня есть, а завтра еще только будет.— А. К.) мы подписали с губернаторами, что в течение пяти лет будем строить каждую дорогу, каждый объект во взаимоувязке, в очередности. То есть теперь те огромные деньги, которые заложены в федеральном бюджете — порядка 5 трлн (руб.— “Ъ”), в региональных бюджетах — 7 трлн, это все единая, цельная система!

Боже, какие деньги подвластны Марату Хуснуллину!

В этот день между тем решили открыть, кажется, почти все и сразу:

— В рамках большой программы мы системно занимаемся коридорами Север—Юг, Запад—Восток. Из сегодняшних участков, если посмотреть, мы открываем важнейший участок коридора Запад—Восток, который связывает Московскую область и Владимирскую область. Дальше открываем в Екатеринбурге, где и дорога от Перми до Екатеринбурга расширяется в рамках этого коридора, и по вашему поручению, которое было,— до Тюмени. Мы должны в 2024-м запустить, уже с опережением в этом году этот участок открываем!

Это была новость. Марат Хуснуллин только что сказал, что новая дорога от Москвы через Казань и Екатеринбург до Тюмени будет готова уже в 2024 году, то есть опять с опережением чуть не на год.

Марат Хуснуллин без опережения — деньги на ветер.

— Если посмотреть коридор Север—Юг, то важнейший участок — это дорога М-8 «Холмогоры»,— продолжал вице-премьер, стоя, причем уже очень давно, на свежем воздухе перед микрофоном.— Здесь хороший пример, как в рамках городских агломераций мы с Андреем Юрьевичем Воробьевым (губернатором Московской области.— А. К.) договорились, что на федеральном уровне Росавтодор делает свою дорогу, а Андрей Юрьевич делает подъездную региональную очень важную дорогу для развития микрорайона.

Да, они уже не смогут даже притормозить.

— Важнейший вопрос, Владимир Владимирович,— это расширение М-4 «Дон»,— поделился вице-премьер.— Теперь она будет полностью скоростная до Ростова. Вы давали поручение посмотреть возможность ускорить обход Ростова, Аксая. Вячеслав Петрович Петушенко (глава ГК «Автодор».— А. К.) здесь, мы уверенно можем сказать, что мы на год раньше срока, в начале лета, эту дорогу запустим! Дальше мы эту дорогу запускаем до Краснодара, обход Краснодара тоже в начале лета, Владимир Владимирович, мы сделаем!

Казалось, эта музыка будет вечной:

— По Азово-Черноморскому бассейну!.. Вы поручали сделать дорогу до Керчи, до Керченского моста: в этом году обход Анапы уже закончим, в следующем году закончим участок от Анапы до Керченского моста и большую часть участка от Краснодара до Керченского моста закончим в 2023 году, и, наверное, часть уйдет на 2024 год, но по контракту у нас — конец 2024 года. Поэтому это опережающее финансирование, системная работа позволяют нам сделать от Москвы до Крыма сплошную постоянную дорогу!

Для того чтобы строить такие дороги, нужна большая уверенность в завтрашнем дне.

Но ничего личного. Просто выполняется поручение.

— Очень важный объект в Северной Осетии. Он (тоннель к рекреационному комплексу «Мамисон».— А. К.), казалось бы, небольшой, но без него развитие туризма невозможно,— добавил Марат Хуснуллин.— Всего в этом году, Владимир Владимирович, мы 418 объектов строим только к туристическим объектам, выполняя ваши поручения.

Действительно, не сами же они это придумали. Но стоит только этим людям поручить... И выделить, конечно.

— В этом году у нас компания «Росавтодор» (Федеральное дорожное агентство.— “Ъ”) достигла лучших успехов за всю свою деятельность по объемам: компания «Росавтодор» в этом году превысила объем в триллион рублей — это отремонтированные и построенные дороги, превысив практически на 30% прошлогодний уровень,— признался Марат Хуснуллин.

Что ж, и правда — прорыв.

После этого прорыв состоялся и непосредственно у Марата Хуснуллина. То есть он с облегчением сказал буквально следующее:

— Все сегодняшние результаты, Владимир Владимирович, стали возможны благодаря вашей постоянной поддержке, вашему вниманию и тем принятым системным решениям, которые вы постоянно, системно принимаете.

Эстафету подхватил стоявший рядом с Маратом Хуснуллиным глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко:

— Владимир Владимирович, благодаря финансированию таких крупнейших объектов, которые мы все реализовываем, создался мощный «кулак» строителей. Ведь в этом году пришлось заехать и на новые территории, и буквально за полгода там 17 заводов поставили, 16 подрядчиков (теперь оттуда особенно обидно было бы уйти.— А. К.). Ко всему прочему, вы знаете, что мы решаем еще и другие задачи там...

Последняя фраза прозвучала загадочно и многозначительно. И казалось, даже я начинаю что-то понимать...

— Это позволило создать мощный кулак строителей! — на этот раз недвусмысленно заявил Вячеслав Петушенко.— У нас есть полная уверенность в том, что и пятилетний план мы сделаем, и самое главное, что строители, которые сегодня у нас работают, готовы не только пятилетку выполнить — задачи будут еще больше!

Может, он намекал на то, что появятся новые территории, которые предстоит осваивать.

И между прочим, именно в этот кулак верилось, в отличие от множества других. Эти, если что, и на передовой свой кулак показать могут. Этим отступать всегда некуда. Куда надо по своей же дороге дойдут.

— Марат Шакирзянович, до Казани мы планировали завершить работу до 31 декабря 2023 года, а от Казани до Екатеринбурга — до конца 2024 года,— обратился президент к вице-премьеру после того, как доклад закончил гендиректор «Свердловскавтодора» Владимир Тюменцев.— А что касается той трассы, о которой только сейчас говорили, до Тюмени, как мы выстраиваем наши планы?

Вообще-то господин Хуснуллин уже сказал, как именно. Но, видимо, раньше времени.

— Владимир Владимирович, хотим так же до конца 2024 года запустить полностью,— повторил вице-премьер.— Там напряженно, там надо нам делать объезд трех населенных пунктов... Это новая дорога, плюс расширение существующих. Я думаю, что у нас все получится.

Между тем до конца 2024 года в стране должен быть новый президент.

В какой-то момент Владимир Путин затребовал кого-то из тех, кто стоял за спиной у больших начальников. Жертвой, которую они несколько раз короткими, но сильными толчками пробросили к микрофону (легко понять человека: ноги не несли) оказался мастер 29-го участка «Трансстроймеханизации» Андрей Данцев.

За полминуты разговора слово «отлично» прозвучало четыре раза.

— Как работа была организована?..— спрашивал президент.

— Работа организована на «отлично»: хороший вахтовый городок, трехразовое питание, слаженный коллектив, трудолюбивый. Все отлично, все условия для работы отличные! — отличался Андрей Данцев, видимо, уже не просто мастер, а по крайней мере старший мастер.

— Какая у вас средняя заработная плата? — интересовался президент.

— Средняя заработная плата у мастеров 100 тыс. (руб.— “Ъ”), у дорожных рабочих средняя заработная плата в районе 75 тыс. И что также немаловажно, в этом году в районе 15% было повышение заработной платы.

— Отлично! Поздравляю вас! — убеждался президент.

Да, все тут было хорошо. Да нет, отлично!

Кураторы объектов отчитывались о достигнутом. Сделанное в срок не приветствовалось. Раньше срока — ну ладно. Гораздо раньше срока — отлично.

Торжественная часть завершилась. Началась лирическая.

— Владимир Владимирович, вы в сентябре давали поручение провести голосование по выбору названия дороги М-12,— напомнил Марат Хуснуллин.— У нас хорошая традиция: каждой дороге давать название. Мы вместе с администрацией президента, с Росавтодором, с «Автодором» провели опрос. Это от Москвы до Тюмени! На голосовании победило название «Восток»: вроде как на восток идет дорога (то есть уверенности нет.— А. К.), большинство приняли «Восток». А транснациональный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока подавляющее большинство предложили назвать «Россия»!

Первый вариант был еще ничего, на втором фантазия иссякла. «Россией» ведь уже что-то назвали... А, да, поезд Москва—Владивосток...

— Владимир Владимирович, просим вас утвердить это решение — перед тем, как открыть дороги. Если вы его одобрите, мы тогда выпустим соответствующий документ и официально присвоим названия этим дорогам! — воскликнул Марат Хуснуллин.

— Давайте! Как люди сказали, так и сделаем! — благословил президент.

— И еще одно маленькое предложение,— кивнул вице-премьер.— Мы пока ожидали (то есть времени у них было полно.— А. К.) и совещание проводили со всеми строителями, с губернаторами... Владимирская область, Нижегородская... Строителям так понравилось работать, хотят до Арзамаса трассу пустить в следующем году, уже 9 сентября,— 400 км; а 20 декабря закончить всю трассу до Казани! Можно в ваш график сразу открытие поставить?! 9 сентября — до Арзамаса, а до конца года сразу уже всю трассу до Казани! Чтобы нам уже отступать было некуда, чтобы договорились и точно построили! — предложил Марат Хуснуллин.

Раньше даже он так лихо не выступал. Креативность на грани срыва. Нервного. И графика. Но ведь красиво.

— С удовольствием! Так давайте и сделаем, так и договоримся,— понравилось и президенту.

По дороге пошла колонна техники.

Отступать и правда уже некуда.

Андрей Колесников