Минтранс Крыма: подрыв моста под Мелитополем не смог закрыть сухопутный коридор

Вывод из строя моста под Мелитополем не повлиял на работу транспортного коридора из Ростовской области в Крым, заявил замминистра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«Это локальный мост, он находится на одном из въездов Мелитополя и не задействован в движении по сухопутному коридору из Ростовской области в Крым»,— цитирует слова чиновника пресс-служба минтранса республики.

Господин Лукашенко убежден, что по транспортному коридору можно передвигаться без опасений.

Несколько дней назад украинские диверсанты вывели из строя автомобильный мост в поселке Константиновка в пригороде Мелитополя, подорвав его опоры. В местной администрации сообщили о ведении работ по обустройству временной насыпной дороги, которая свяжет этот населенный пункт с областным центром.

Александр Дремлюгин, Симферополь