«Китайцы» доехали до Калининграда

«Автотор» начал собирать китайские автомобили: калининградский завод, который ранее делал BMW и Hyundai, заключил соглашение с тремя производителями из КНР. По словам губернатора региона Антона Алиханова, до конца года «Автотор» выпустит около 2 тыс. новых машин. Какие марки будут собираться на предприятии, он не сообщил, однако СМИ пишут о брендах BAIC и Dongfeng.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Между тем эти производители не самые сильные игроки на рынке легковых автомобилей, отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Dongfeng очень известная компания, но она больше специализируется на производстве грузовиков и автобусов. Это очень крупная корпорация, которая все-таки не слишком сильна в легковом сегменте, то есть не относится к лидерам. То же самое можно сказать про марку BAIC. При этом у них есть что предложить в своем модельном ряду.

Вместе с тем огромный плюс "Автотора" в том, что он за много лет, со времен, когда еще только началась сборка первых Kia Sportage, накопил огромный опыт и гибкость. Поэтому я думаю, что и этот проект они постараются сделать успешным. Дальше все будет зависеть от цены, потому что сейчас именно она является определяющим фактором на российском рынке. Полагаю, что новые автомобили займут сегмент относительно недорогих. Если брать прошлое калининградского завода, то понятно, что это не машины уровня BMW, да они сами по себе таковыми и не являются.

Так что, полагаю, они встанут в один ряд, например, с Chery. Тогда эти машины можно будет продавать».

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что россияне обычно рассчитывают на доступность китайских машин. Однако автомобили, выпускаемые на заводе «Автотора», вряд ли будут стоить меньше 1 млн руб., и это может отпугнуть потенциальных покупателей. Впрочем, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто считает, что покупатель на продукцию калининградского завода найдется, поскольку с российского рынка ушли многие конкуренты:

«В начале 2000-х "Автотор" сам продавал автомобили Kia, но с тех пор все изменилось. Вместе с тем сейчас огромное количество дилеров осталось без работы. И найти какую-нибудь сеть или компанию, которая возьмется за продажи тех или иных марок, не проблема. Другое дело, захочет ли сам завод этим заниматься или поручит кому-то другому. Это вопрос бизнеса, все варианты возможны. Безусловно, "Автотору" будет сложно, но у него нет выбора. Это одно из крупнейших автосборочных предприятий в России, которое рассчитано на выпуск до 250 тыс. автомобилей в год».

Производство в Калининградской области работает в тестовом режиме, и уже собрано несколько сотен машин, рассказал губернатор Антон Алиханов. В следующем году «Автотор» планирует выпустить 100 тыс. автомобилей. В свою очередь, портал AutoNews сообщает, что АвтоВАЗ может начать сборку китайских машин под маркой Lada на мощностях японского завода Nissan в Петербурге.

Яна Загоровская