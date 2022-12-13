«АвтоВАЗ» в 2023 году возобновит производство Lada Vesta и Lada Largus

«АвтоВАЗ» в 2023 году возобновит производство двух моделей — на конвейер вернутся семейства Lada Vesta и Lada Largus, сообщает российский автопроизводитель.

Серийное производство Vesta будет налажено на заводе в Тольятти, где также будет возобновлена сборка Largus. Ожидается, что на производственной площадке в Ижевске до конца следующего года также соберут опытную партию электромобилей Lada e-Largus.

На следующий год запланировано возвращение в комплектации автомобилей антиблокировочной системы тормозов. В 2022 году, напомним, в оснащение моделей вернулась система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, а также ведется работа по возвращению подушек безопасности.

Максим Вершинин