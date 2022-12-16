Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о характеристиках моделей Argo и Atlant.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sollers Фото: Sollers

На этой неделе в Москве прошла презентация автомобилей новой марки Sollers. Журналистам машины представил председатель совета директоров предприятия Адиль Ширинов. Кроме «Соллерса» господин Ширинов возглавляет Ульяновский автозавод, а до прошлого года работал еще и генеральным директором Aurus. Но Sollers — это не лимузины, а легкий коммерческий транспорт.

Еще весной нынешнего года предприятие в Елабуге выпускало Ford Transit. Но когда «американцы» покинули российский рынок, пришлось искать им замену. И она была обретена в лице китайской компании JAC. Если кто забыл, возрожденная марка «Москвич», первые автомобили которой вот-вот поступят в продажу, это тоже JAC. Но если в «Москвичах» даже аккумуляторные батареи стоят китайские, то, по словам представителей «Соллерса», за полгода марке удалось частично локализовать производство машин.

Базовых моделей две. Это Sollers Argo — компактный автомобиль для внутригородских перевозок. Автомобиль имеет полную массу от 2,5 до 3,5 т и предлагается с дизельным двигателем мощностью 130 л. с. Его основные преимущества — компактность, отличная маневренность, низкая высота погрузки, возможность въезда в центр крупных городов.

Sollers Atlant — это такая многофункциональная платформа. На мероприятии были представлены цельнометаллический фургон, 16-местный автобус и скорая помощь на платформе модели. Автомобиль полной массой от 2,5 до 4,2 т может быть оснащен дизельным двигателем 139 л. с. либо 150 л. с.

Стоят Argo и Atlant от 2,5 млн и от 2,9 млн руб. соответственно. Это сопоставимо с ценой на компактные китайские кроссоверы, от которых пользы в хозяйстве очевидно меньше. Среди конкурентов уже нет Mercedes-Benz, VW или Iveco. Остались только «Соболь» и «Газель». Так что места на рынке должно хватить всем. Автомобили марки Sollers уже доступны для покупки в полусотне официальных дилерских центров в 38 городах России.