Товарооборот между Россией и Японией в ноябре сократился на 35,5%

На 35,5% в годовом выражении сократился товарооборот между Россией и Японией, следует из статистических материалов японского Министерства финансов. Общий экспорт продукции из Японии в РФ снизился на 34,2%, импорт из России — на 36,1%.

В отчетности ведомства отражено, что Япония не закупает российскую нефть третий месяц подряд. Закупки угля из России сократились на 59,5%, сжиженного природного газа — на 14,4%. Азиатская страна также снизила импорт зерновых из РФ на 86,9%, а рыбной продукции — на 17,5% относительно показателей ноября 2021 года.

При этом Япония стала более активно импортировать российские овощи (+57,7%) и руду цветных металлов (+520,4%), а также нарастила экспорт в Россию медицинских изделий (+115,7%) и автомобилей (+7,7%).

В октябре товарооборот между Россией и Японией снизился на 9,5% в годовом выражении.

Андрей Сапожников