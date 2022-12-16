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Коммерсантъ FM
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Обновленный кроссовер Changan CS35 Plus появился в России

Компания Changan вывела на российский рынок кроссовер CS35 Plus, который заменит в линейке модель Changan CS35.

Changan CS35 Plus

Changan CS35 Plus

Фото: Changan

Changan CS35 Plus

Фото: Changan

Автомобиль получил переработанный дизайн кузова, а также полностью новый интерьер. Модель оснащена 7-дюймовой цифровой панелью приборов, мультимедиа с 10-дюймовым тачскрином, круиз-контролем, имеет панорамную крышу, подогрев стекол и сидений и другое оборудование.

В России новинка будет доступна со 150-сильным 1,4-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Кроссовер предложат в двух комплектациях — Advance (2,2 млн руб.) и Tech (2,4 млн руб.).

Напомним, ранее появилась информация, что на российский рынок выходит модель Changan CS55 Plus.

Максим Вершинин

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