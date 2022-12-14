Evolute создал фирменное мобильное приложение для электромобилей

Компания «Моторинвест», которая под брендом Evolute наладила выпуск электромобилей в Липецкой области, объявила о запуске фирменного мобильного приложения для владельцев электромобилей Evolute.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evolute Фото: Evolute

Приложение, разработанное совместно с российской компанией Electro.Cars, интегрировано со штатным телематическим комплексом Evolute. Удаленно можно контролировать уровень заряда и остаточный пробег электромобиля, состояние дверей, фар, температуру салона и аккумулятора, а также степень деградации батареи. Дистанционно можно управлять климат-контролем, открывать двери, запускать двигатель и определять местоположение электромобиля во время парковки.

Основные возможности приложения связаны с зарядными станциями. На интерактивной карте представлены зарядные терминалы всех операторов ЭЗС. Можно заранее узнать, какая станция оснащена каким разъемом, и построить маршрут к нужному терминалу. На станциях Evolute можно удаленно проверить статус «свободно/занято» и забронировать зарядную станцию для зарядки своего электромобиля.

Новое приложение Evolute поддерживает уже вышедшие на рынок седан i-Pro и кроссовер i-Joy, а также софт будет работать со всеми новыми электромобилями бренда. Фирменное приложение доступно для смартфонов на базе iOS и Android.