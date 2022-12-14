В Казахстане заподозрили «Яндекс.Такси» в завышении цен

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана (АЗРК) проводит расследование в отношении «Яндекс.Такси» на предмет тарифообразования. Первый зампредседателя ведомства Рустам Ахметов сообщил, что если цены компании признают завышенными, то «будут предприняты меры реагирования», и компанию вынудят снизить комиссию.

По данным агентства, «Яндекс.Такси» взимает комиссию в размере 17–20%, а также «применяет динамичное ценообразование» — при плохой погоде, а также в праздники поездки «значительно дороже с учетом повышенного спроса». «При этом на данном рынке есть конкуренция. Помимо "Яндекс.Такси" есть InDriver, прочие агрегаторы и таксомоторные компании»,— добавил первый замглавы АЗРК, которого цитирует пресс-служба агентства.

В 2021 году суд в Казахстане запретил работу «Яндекс.Такси». Решение было принято по иску компании G-Taxi. Спор возник из-за патента на использование информационной системы, через которую оформляются заказы «Яндекс.Такси». Однако в том же году судебное решение было отменено, и компания возобновила работу в стране.