На Крымском мосту 19 декабря остановят движение на полдня из-за ремонтных работ

На Крымскому мосту 19 декабря приостановят движение автомобилей, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

По данным чиновников, в этот день движение автотранспорта ограничат с 12:00 в связи с ремонтно-восстановительными работами. Движение будет полностью остановлено после 18:00. «Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией»,— отметили в пресс-службе Минтранса РФ.

Работы по установке второго пролета на Крымском мосту, который был поврежден по время подрыва грузовика, были завершены 12 ноября.

Напомним, ранее в Совмине Крыма заявили, что вывод украинскими диверсантами из строя моста под Мелитополем не повлиял на работу транспортного коридора из Ростовской области в Крым.

Александр Дремлюгин, Симферополь