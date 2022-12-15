В России появился полноприводный кроссовер Exeed LX

Марка Exeed, премиальный суббренд компании Chery, вывела на российский рынок новую модификацию модели LX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Exeed LX

Фото: Chery Exeed LX

Фото: Chery

Кроссовер получил версию с полным приводом — такой автомобиль оснащается 150-сильным 1,6-литровым бензиновым турбомотором и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Ранее аналогичный силовой агрегат был доступен только для более крупной модели Exeed TXL.

Полноприводный Exeed LX доступен в единственной комплектации Premium Plus. Стоимость новой модификации кроссовера — 3,7 млн руб. Новинка уже доступна у официальных дилеров марки.

Максим Вершинин