В России появился полноприводный кроссовер Exeed LX

Марка Exeed, премиальный суббренд компании Chery, вывела на российский рынок новую модификацию модели LX.
Exeed LX
Фото: Chery
Кроссовер получил версию с полным приводом — такой автомобиль оснащается 150-сильным 1,6-литровым бензиновым турбомотором и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Ранее аналогичный силовой агрегат был доступен только для более крупной модели Exeed TXL.
Полноприводный Exeed LX доступен в единственной комплектации Premium Plus. Стоимость новой модификации кроссовера — 3,7 млн руб. Новинка уже доступна у официальных дилеров марки.