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Коммерсантъ FM
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В России появился полноприводный кроссовер Exeed LX

Марка Exeed, премиальный суббренд компании Chery, вывела на российский рынок новую модификацию модели LX.

Exeed LX

Exeed LX

Фото: Chery

Exeed LX

Фото: Chery

Кроссовер получил версию с полным приводом — такой автомобиль оснащается 150-сильным 1,6-литровым бензиновым турбомотором и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Ранее аналогичный силовой агрегат был доступен только для более крупной модели Exeed TXL.

Полноприводный Exeed LX доступен в единственной комплектации Premium Plus. Стоимость новой модификации кроссовера — 3,7 млн руб. Новинка уже доступна у официальных дилеров марки.

Максим Вершинин

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