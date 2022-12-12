Комитет Госдумы предложил запретить работу агрегаторов такси с иностранными владельцами

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры внес поправку к правительственному законопроекту о такси, которая запрещает в России деятельность служб заказа такси с иностранными владельцами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой источник, знакомый с предложением. Рассмотреть поправки планируют в ходе второго чтения законопроекта.

По данным агентства, действие запрета не будет распространяться на страны, входящие в состав Евразийского экономического союза, или тех, по которым будет дано отдельное разрешение президента России. Кроме того, поправками вносится норма об обязательном профессиональном обучении в области такси и составлении рейтингов водителей.

Как сообщил источник «Интерфакса», государственно-правовое управление президента, рассмотрев представленные комитетом по транспорту поправки, сообщило его председателю Евгению Москвичеву, что для внесения поправок потребуется согласование с правительством, поскольку они носят концептуальный характер.

Против этого предложения выступает организация «Деловая Россия», которая вместе с другими бизнес-организациями участвует в работе над законопроектом. Зампредседателя организации Антон Данилов-Данильян обратил внимание, что в настоящее время иностранные владельцы или контролирующие собственники имеются у большинства крупнейших компаний-агрегаторов.

«Мы категорически против такого подхода, это неразумно. Если есть риски, давайте их описывать, давайте искать другие пути снижения этих рисков»,— сказал господин Данилов-Данильян.

Под действие законопроекта в этой редакции, отмечает агентство, может подпасть один из крупнейших на представителей на рынке такси — «Яндекс.Такси», совместное предприятие «Яндекса» и американской Uber Technologies, зарегистрированное в Нидерландах.

Обсуждение контроля российского рынка пассажирских перевозок ведется уже несколько лет. Проект закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» правительство внесло в Госдуму в мае. 5 июля он был принят в первом чтении.

Милена Костерева