Aurus может начать продажи минивэна Arsenal и мотоцикла Merlon

Компания Aurus может начать продажи всем желающим минивэна Arsenal и мотоцикла Merlon, сообщает «Автостат» со ссылкой на директора по продажам и сервису Aurus Артема Юсупова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Aurus Arsenal

Фото: Aurus Aurus Arsenal

Фото: Aurus

«В абсолютном большинстве случаев Aurus – это не первый и не единственный автомобиль у владельца. В этом смысле мы понимаем, что и Aurus Arsenal перспективен, и мотоцикл тоже», — подчеркнул господин Юсупов. При этом даже ориентировочная дата продаж и возможная стоимость новинок не названы.

Напомним, в настоящее время серийно выпускаются только седан Aurus Senat и кроссовер Aurus Komendant — обе модели собирают на заводе в Елабуге. Старт производства мотоцикла Aurus Merlon намечен на 2024 год, а минивэн Aurus Arsenal в настоящее время не продается — его использует только Гараж особого назначения в служебных целях.

Максим Вершинин