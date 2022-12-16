Детальный разбор

«Российский миллиардер купил второй Maybach на запчасти» — статья под таким заголовком вышла на страницах газеты Financial Times. Деловое издание не называет имени бизнесмена, но пишет, что это человек, близкий к Кремлю. Журналисты вовсю обсуждают тему с отсутствием автокомплектующих в России и падением продаж премиальных автомобилей. За 10 месяцев 2022 года в стране купили на 60% машин меньше, чем в 2021-м. Но если приобретение авто еще можно отложить, то ремонт уже нет. Где сервисные центры сегодня берут запчасти? И почему отказывают в работах по ОСАГО и каско? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Владелец Point Group Павел Трейвас попал в аварию на Новорижском шоссе в Москве полгода назад. Сам бизнесмен говорит, что его внедорожник Mercedes-Benz GLS 63 AMG не сильно пострадал, но под замену в сервисе ему насчитали 80 деталей и выставили серьезный счет. Как рассказывает господин Трейвас, он его оплатил, но некоторые запчасти до сих пор недоступны:

«Сначала в течение двух месяцев дилеры искали бампер и фары, и это был очень долгий, непонятный процесс. Кроме того, все это покупалось за сумасшедшие деньги. Наконец-то я нашел компанию, которая обещала привезти все необходимое в течение месяца. На запчасти я потратил, наверное, больше 3 млн руб. И вот до сих пор некоторых комплектующих нет в наличии. В какой-то момент становится просто наплевать, сколько стоят эти детали, хочется только знать, когда ты сможешь получить машину обратно. Сейчас если что-то случается с дорогим автомобилем, то это настоящее проклятие».

Критиковать сервис, который обещал найти все комплектующие, сложно. Из-за западных санкций бизнесу приходится искать детали буквально по всему миру, поделился директор по послепродажному обслуживанию компании BIP-сервис Александр Пантелеев: «Все, что везется из Европы, не продается для России. Задействуются обходные пути, организуются, минуя отечественные банки, некие финансовые потоки. И дело даже не том, что какие-то бренды не хотят торговать в стране, им просто не позволяют это делать.

Сейчас возникают проблемы не только с европейскими компаниями, но и с партнерами в странах СНГ: Казахстане и Кыргызстане».

В итоге чтобы обеспечить доставку комплектующих в Россию, бизнес вынужден организовывать перегрузку контейнеров на фуры с госномерами других стран. Иногда это единственная возможность хоть что-то завезти для отечественного рынка. Между тем некоторые компании запаслись стольким количеством запчастей, что цены на них пора снижать, отметил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко:

«Для слесарного ремонта есть практически все. Думаю, что из-за конкуренции скоро произойдет снижение цен. Например, у некоторых наших партнеров запчастями забиты девять этажей и мезонин. На вопрос, зачем им столько, они отвечают: "Пусть будет".

Между тем проблемы есть по комплектующим, связанным с электроникой и диагностикой. Есть проблемы на кузовном производстве. Все плохо с дорогостоящей оптикой.

Все это под заказ либо стоит бешеных денег. Так, стекло на автомобиль Toyota Land Cruiser 300 совсем недавно стоило 60 тыс. руб., сейчас — 300 тыс. руб.» .

Проблемы сегодня есть у всех, и к серым схемам порой прибегают даже официальные дилеры, которым пока оставили постпродажное обслуживание. На условиях анонимности некоторых из них рассказали “Ъ FM”, что ситуация сложная, и в 90% случаев клиентам отказывают в ремонте по каско. Вместо этого страховая предлагает денежное возмещение, правда, в договорах заложена совсем другая цена по запчастям.

Непростая ситуация и с ремонтом по ОСАГО, резюмирует президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев: «Натуральный ремонт практически остановился. В случаях по ОСАГО за 30 дней станции технического обслуживания по идее должны заказать запчасть, получить ее и отремонтировать машину. Но сейчас только доставка в среднем занимает около месяца. Поэтому станция вынуждена отказывать клиентам».

Еще одна проблема — контрафактные запчасти. Например, их точно можно встретить на столичном Кунцевском авторынке, отмечают собеседники “Ъ FM” и советуют не гоняться за оригинальными деталями, а присмотреться к китайским аналогам, которые дешевле вдвое.

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