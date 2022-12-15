АвтоВАЗ планирует произвести в 2023 году 401,6 тыс. автомобилей

Совет директоров АвтоВАЗа утвердил производственный план на 2023 год. Ожидается выпуск 401,6 тыс. автомобилей, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Минпромторга. АвтоВАЗ в начале декабря прогнозировал общий рынок на уровне 800 тыс. автомобилей.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов ранее сообщал, что компания планирует производство 400 тыс. автомобилей в 2023 году, что, по его оценке, составит около 50% рынка. АвтоВАЗ собирается возобновить экспортные поставки. «Автостат» ожидает, что в 2023 году будет продано до 640 тыс. новых машин.

По итогам одиннадцати месяцев объем рынка новых автомобилей в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, составил 548,8 тыс. шт. Это на 60,9% меньше показателя за аналогичный период 2021 года. По итогам ноября продажи АвтоВАЗа упали на 48,7% в годовом выражении.

О перспективах российского автомобильного рынка — в материале «Ъ» «В надежде на второе дыхание».

Леонид Уварчев