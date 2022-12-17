Рост заболеваемости гриппом, продление льготной ипотеки и новый пакет санкций ЕС

Инициативы недели

Евросоюз заблокировал трансакции Всероссийского банка развития регионов, также гражданам ЕС запрещено занимать руководящие посты в государственных и контролируемых государством компаниях в России.

Страны G7 намерены создать международную платформу для координации финансовой помощи Украине.

Госдума предлагает соблюдать «нормы русского литературного языка», сверяя их и допустимые иностранные слова со справочниками.

В ДНР и ЛНР затягивается назначение сенаторов до следующего года.

Косово передало заявку на вступление в Евросоюз.

Минцифры планирует запустить новый механизм поддержки российских разработчиков софта.

Правительство Китая запретило поставки в РФ процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch.

Авиакомпания «Россия» направит в простой около трети пилотов всех своих Airbus.

Совладелец и президент «Норникеля» Владимир Потанин включен в SDN-лист США. Также в список попали холдинг «Интеррос», члены семьи бизнесмена и принадлежащий ему Росбанк, но «Норникель» избежал санкций.

Немецкий концерн Henkel со следующего года будет работать на российском рынке как самостоятельная компания под названием Lab Industries.

Цифры недели

Снижение ВВП по итогам 2022 года составит около 2,5%.

Заболеваемость гриппом в России увеличилась на 35% в неделю.

ЕС включил в девятый пакет санкций 168 российских компаний.

Госпрограмму льготной ипотеки на новостройки продлевают до середины 2024 года с одновременным повышением ее стоимости на 1 процентный пункт — до 8%.

Участники финального в текущем году саммита Евросоюза согласовали выделение в 2023-м Украине макрофинансовой помощи на €18 млрд.

Международная организация «Репортеры без границ» сообщила о рекордном числе задержанных журналистов в 2022 году — 533.

После повышения учетной ставки ФРС США на те же 0,5 процентного пункта ставку повысили Европейский центральный банк и Банк Англии.

Посещаемость торговых центров за год сократилась на 25%.

Производство растительного масла в октябре в России достигло рекордных 761 тыс. тонн.

С начала года около 15–20% компаний отказались от продажи товаров через собственные площадки в пользу маркетплейсов.

Поставки ноутбуков в Россию сократились на 65%.

По букве закона

Совфед утвердил новый порядок назначения главы Счетной палаты.

Сенаторы приняли закон о запрете на услуги суррогатных матерей в России для иностранцев и для одиноких мужчин.

Госдума одобрила реформу судоустройства и судопроизводства в новых регионах.

Суд впервые оштрафовал за недостаточно большой шрифт маркировки иноагента.

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу приговорили к двум годам и семи месяцам тюрьмы за оскорбление представителей Высшей избирательной комиссии.

Цитаты недели

«Благодаря крепкому платежному балансу России нам не нужно занимать за рубежом, не нужно идти в кабалу» (президент России Владимир Путин о финансовом суверенитете РФ).

«Последняя, предпоследняя неделя — как раз именно это увеличение и произошло как среди заболевших, так и среди госпитализированных (глава Роспотребнадзора Анна Попова об эпидситуации с гриппом и ОРВИ).

«Эти половые клетки никак не защищены правовым образом» (сенатор Елена Мизулина о защите прав эмбрионов).

«Можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой» (президент Сербии Александр Вучич о присоединении к антироссийским санкциям).

Отставки и назначения

Председателем правления Российского движения детей и молодежи стал Григорий Гуров.

Главой Единого фонда пенсионного и социального страхования назначен Сергей Чирков.

Президент России Владимир Путин включил в состав попечительского совета фонда «Круг добра» детского омбудсмена Марию Львову-Белову, исключил актрис Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт, а также основательницу фонда «Старость в радость» Елизавету Олескину.

Фредерик Вассёр возглавит команду «Формулы-1» Ferrari.

Сделки недели

Девелопер элитного жилья Sminex приобрел «Интеко» за 38 млрд руб.

Владельцем сейсморазведочной компании «Геотек» вместо банка «Траст» стали структуры Газпромбанка.

Инвесткомпания Advent выкупит спутникового оператора Maxar Technologies за $6,4 млрд.

«Реал» и «Палмейрас» закрыли сделку по переходу 16-летнего форварда бразильской команды Эндрика в мадридский клуб.