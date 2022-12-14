Счетной палате назначили процедуру

Совет федерации (СФ) в среду одобрил президентские поправки к закону «О Счетной палате», обновляющие порядок назначения главы контрольного органа. Теперь верхняя палата должна будет предложить президенту как минимум три кандидатуры на этот пост, а он — выбрать одну и вынести на голосование сенаторов. Корреспондирующие изменения в собственный регламент СФ принял на этом же заседании. Сроки позволяют назначить сменщика Алексея Кудрина до конца года: последняя в 2022-м «пленарка» СФ пройдет 23 декабря. Но будет ли это сделано, в верхней палате сказать затрудняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Провожать Алексея Кудрина (на фото) из Счетной палаты сенаторам пришлось по Конституции, но его сменщика они смогут встретить уже по обновленному профильному закону

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Провожать Алексея Кудрина (на фото) из Счетной палаты сенаторам пришлось по Конституции, но его сменщика они смогут встретить уже по обновленному профильному закону

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Принятые поправки развивают положения обновленной Конституции, согласно которым с 2020 года Совфед и Госдума «обменялись» полномочиями по назначению и освобождению от должности председателя и заместителя председателя Счетной палаты (СП). Если раньше главу контрольного органа утверждала нижняя палата, а его заместителя — верхняя, то теперь наоборот. При этом сам порядок назначения останется прежним: совет верхней палаты по предложениям комитетов СФ направляет президенту не менее трех кандидатур на пост председателя СП, из которых глава государства выбирает одну и выносит ее на утверждение сенаторов. Если же ни один кандидат президента не устроит, то он вправе предложить своего. Ранее точно таким же образом главу СП утверждали депутаты, только предложения по кандидатурам там вносили думские фракции.

Вместе с поправками, продиктованными Конституцией, принятый сенаторами закон также расширяет полномочия СП в целом.

В частности, она получает право проверять поставщиков по государственным контрактам; из перечня видов аудита исключается стратегический аудит, но вводится новый — аудит соответствия деятельности государственных органов действующему законодательству; устанавливается, что контрольная и экспертно-аналитическая деятельность осуществляется в том числе в отношении госпрограмм.

Документ был внесен в Госдуму еще в ноябре 2021 года и принят в первом чтении под занавес весенней сессии — в мае 2022-го, однако осенью нижняя палата к нему не возвращалась. Отставка главы СП Алексея Кудрина, о которой он попросил 29 ноября, актуализировала вопрос приведения федерального закона в соответствие с обновленной Конституцией, поскольку сенаторам, принимая отставку, пришлось руководствоваться Основным законом напрямую (см. “Ъ” от 30 ноября). Кроме того, 30 ноября в регламент СФ был внесен «временный» порядок утверждения руководителя СП — по представлению президента, который следует из буквального прочтения текста Конституции.

Собеседники в Госдуме тогда говорили “Ъ”, что депутаты не собираются торопиться с принятием поправок, однако уже 8 декабря документ прошел второе чтение, 13 декабря — третье, а 14 декабря был одобрен на пленарном заседании Совфеда. При этом сенаторы даже немного «забежали вперед»: профильный комитет по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал СФ принять документ во вторник утром, тогда как третье чтение в Госдуме прошло лишь спустя пару часов.

Как пояснил “Ъ” глава регламентного комитета СФ Вячеслав Тимченко, процесс обсуждения кандидатур на должность главы СП начнется сразу после вступления поправок в силу, то есть после подписания закона президентом (на это у него есть две недели) и опубликования.

Тем не менее собственный регламент Совфед уже успел привести в соответствие с новой процедурой — под конец того же пленарного заседания 14 декабря. По словам господина Тимченко, сенаторы могут успеть предложить президенту кандидатуры до последней «пленарки» 2022 года, которая пройдет в пятницу, 23 декабря. «Но это не значит, что мы обязательно будем рассматривать (представление президента.— “Ъ”) на этом заседании»,— добавил он.

Источник в руководстве верхней палаты сказал “Ъ”, что сроки позволяют провести все необходимые обсуждения в комитетах на следующей неделе. Но «будет ли в этом необходимость», пока неизвестно, добавил собеседник “Ъ”.

Политтехнолог Евгений Минченко не видит признаков того, что парламентарии «торопятся» с назначением сменщика Алексея Кудрина — скорее они стараются «создать условия для выбора». «По последним инсайдам, кандидатура Александра Жукова (27 ноября РБК сообщил, что первый вице-спикер Госдумы рассматривается на пост главы СП.— “Ъ”) не окончательная, есть еще варианты. Поэтому нужно было обеспечить техническую возможность их существования»,— говорит эксперт.

Андрей Прах