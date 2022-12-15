«Реал» заплатит €72 млн на вырост

Мадридский «Реал» объявил о подписании контракта с 16-летним бразильским форвардом Эндриком. Он может обойтись «Реалу» в общей сложности в €72 млн. Никогда раньше за игрока такого возраста так много не платили. Впрочем, к своей новой команде Эндрик сможет присоединиться только летом 2024 года. Правила Международной федерации футбола (FIFA) запрещают игрокам, не достигшим 18 лет, если нет каких-то исключительных обстоятельств, переходить в иностранные клубы. До восемнадцатилетия Эндрик продолжит выступление за «Палмейрас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эндрик

Фото: Amanda Perobelli / Reuters Эндрик

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Сегодня «Реал» и «Палмейрас» объявили о закрытии сделки по переходу 16-летнего форварда бразильской команды Эндрика в мадридский клуб. Сообщается, что стоимость вундеркинда составит в общей сложности €72 млн. В контракте Эндрика с «Палмейрас» указана стоимость его безусловного выкупа — €60 млн. «Реал», однако, договорился, что заплатит €35 млн сейчас, еще €25 млн могут составить бонусы за результаты игрока. Кроме того, €12 млн мадридцы потратят на оплату налогов. Добавим, что бразильские клубы лишь однажды продавали игрока за большую, чем в случае с Эндриком, сумму. Речь о переходе Неймара в 2013 году из «Сантоса» в «Барселону». Тогда он обошелся каталонцам примерно в €88 млн.

Контракт подписан на три года с возможностью пролонгации еще на три сезона.

В первые три года зарплата Эндрика будет довольно скромной — около €2 млн в год. Но его реальные доходы могут оказаться значительно выше, если, конечно, он заиграет в «Реале».

Мадридцы кровно заинтересованы в медийной раскрутке своего нового форварда. Ведь им, согласно договору, будет принадлежать 50% имиджевых прав на футболиста.

Соглашение о переходе Эндрика было достигнуто еще в ноябре, но стороны не спешили о нем объявлять, дожидаясь, пока санкцию на заключение сделки даст FIFA. Согласно правилам, переходы юных футболистов контролируются особенно тщательно. Например, до достижения 18-летнего возраста они не могут стать объектом международного трансфера (исключение составляют особые случаи, например невозможность для игрока оставаться на родине). Также именно требованием FIFA обусловлено то, что контракт с Эндриком подписан всего на три года — более длительные соглашения с футболистами моложе 18 лет не допускаются.

Эндрик выступает за команды «Палмейраса» с 11 лет. Примечательно, что его отец пытался пристроить сына и в «Сан-Паулу», и в «Сантос» (семья Эндрика жила в столице Бразилии — Бразилиа), но получил отказ. В «Палмейрасе» же потенциал мальчика разглядели. А чтобы ему не было одиноко, дали его отцу работу в клубе — уборщиком. Первый профессиональный контракт Эндрик подписал только в июле. К тому моменту он уже стал предметом интереса топовых европейских команд (помимо «Реала» на форварда претендовали ПСЖ и «Барселона»), поскольку обратил на себя внимание на юношеском Кубке Сан-Паулу, где забил семь мячей в семи играх (с тех пор он успел отметиться голами и в играх за основную команду). Источники AS утверждают, что предложения парижан и каталонцев были несколько выгоднее мадридского, но Эндрик выбрал «Реал» просто потому, что хотел играть именно в Мадриде.

Таким образом, Эндрик, если за него будут заплачены все 72 млн, попадет в топ-40 самых дорогих игроков в истории, обосновавшись в конце четвертой десятки рейтинга, где-то рядом с таким монстром, как Ромелу Лукаку.

Ну а в списке трансферов юных, до 17 лет, игроков он бесспорно первый. До сих пор таковым был английский полузащитник Джуд Беллингем. В 2020 году, когда ему было 17 лет, дортмундская «Боруссия» заплатила за него «Бирмингему» €25 млн.

Арнольд Кабанов