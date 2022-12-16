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Коммерсантъ FM
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ЕС включил в девятый пакет санкций 168 российских компаний

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что в девятый пакет санкций попали 168 российских компаний. Речь идет о компаниях из военно-промышленного, горно-добывающего и энергетического секторов. В ближайшее время санкционный список опубликуют в официальном журнале ЕС.

«Основные ограничения введены против 168 компаний, связанных с военно-промышленным комплексом. Мы также расширяем инвестиционные запреты в отношении российского энергетического и добывающего секторов»,— написал вице-президент Еврокомиссии в Twitter.

Санкции также коснутся сектора услуг для российского бизнеса, в том числе рекламы, маркетинговых исследований, а также проведения опросов общественного мнения.

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