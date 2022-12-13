Территориально-процессуальный кодекс

Госдума продолжает ускоренно интегрировать новые территории в российскую правовую систему. Во вторник депутаты одобрили сразу несколько законопроектов на эту тему. Они касаются применения Уголовного (УК) и Уголовно-процессуального (УПК) кодексов РФ на новых территориях, порядка формирования судов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и включения в Общественную палату РФ представителей присоединенных субъектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единоросс Павел Крашенинников

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Единоросс Павел Крашенинников

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Законопроект о применении положений УК и УПК России на новых территориях в конце ноября внесли единороссы Павел Крашенинников и Ирина Панькина, а также сенатор Андрей Клишас. «Мы ведем комплексную работу по интеграции новых территорий в правовое пространство РФ»,— заявила госпожа Панькина, представляя проект на заседании 13 декабря. Согласно документу, уголовное судопроизводство в новых регионах осуществляется по правилам, установленным российским УПК, а преступность и наказуемость деяний, совершенных до 30 сентября (день подписания договоров о присоединении новых территорий), определяются на основании УК РФ. «Важно, что мы не допускаем поворота к худшему. Если российское законодательство предусматривает более мягкое наказание за преступление, будет применяться российский уголовный закон. И наоборот: если по российскому законодательству предусмотрено более суровое наказание, то оно применяться не будет»,— подчеркнула Ирина Панькина. Она также отметила, что суды присяжных в новых субъектах РФ заработают в 2027 году.

Кроме того, согласно проекту, не является преступным и наказуемым деяние, ответственность за которое предусмотрена законодательством Украины, «если оно содержит признаки преступления, предусмотренного УК РФ, но было направлено на защиту интересов» России и новых регионов.

«Мы прекрасно понимаем, в каких условиях все эти годы жили новые территории»,— подчеркнула Ирина Панькина. А в ответ на просьбу Алексея Куринного (КПРФ) привести пример такого деяния пояснила, что речь идет, например, о нарушении территориальной целостности.

Замечание к законопроекту возникло только у Юрия Синельщикова (КПРФ): он не согласился с нормой, согласно которой не подлежит возмещению вред за необоснованное привлечение к уголовной ответственности, причиненный гражданам до 30 сентября 2022 года. Депутат напомнил, что некоторые жители Крыма были осуждены по украинскому законодательству за призывы к присоединению к России. «После присоединения Крыма дела прекратились, но вред никто не возместил, в том числе и моральный. Более того, в картотеке остаются сведения о том, что человек привлекался к уголовной ответственности. Одному человеку так отказали в регистрации на выборах в качестве кандидата в депутаты»,— рассказал коммунист. При этом КПРФ, по его словам, поддержит проект в первом чтении и надеется поправить его ко второму.

Также в первом чтении были приняты внесенные 8 декабря четыре законопроекта тех же авторов о создании судов на территории ДНР и ЛНР и о порядке отбора кандидатов в судьи. Говоря о важности этих инициатив, Ирина Панькина напомнила, что буквально на прошлой неделе президент Владимир Путин призывал «оперативно решить вопрос об интеграции судебной системы новых регионов в общую судебную систему РФ».

Правда, авторы успели подготовить только проекты о ДНР и ЛНР: достаточной информации по количеству судей в Запорожской и Херсонской областях еще нет, поэтому этот вопрос пока «находится в работе», пояснила госпожа Панькина.

Согласно проектам, городские и районные суды создаются на всей территории ДНР и ЛНР, включая районы, находящиеся под контролем Украины. Отбор кандидатов в первоначальные составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов проведет Высшая квалификационная коллегия судей РФ на конкурсной основе. Преимущественное право получат судьи, занимавшие эти должности до 30 сентября, но они должны иметь российское гражданство и соответствовать прочим российским требованиям. Создание судебных участков и определение общего числа мировых судей документом не регулируется: для этого необходимо получить соответствующие предложения от органов ДНР и ЛНР, сказала госпожа Панькина.

Законопроекты были приняты без обсуждения.

Также Госдума одобрила в первом чтении и сразу в целом поправки к закону об Общественной палате РФ, дающие возможность представителям новых регионов войти в состав этого органа. По действующему закону ОП состоит из 40 граждан, назначенных президентом, 85 представителей региональных общественных палат и 43 выдвиженцев общероссийских общественных организаций. Поправка увеличивает количество регионов, направляющих своих делегатов в ОП, с 85 до 89. Новый состав ОП РФ должен быть утвержден в следующем году.

Ксения Веретенникова