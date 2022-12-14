«Репортеры без границ» сообщили о рекордном числе задержанных журналистов в 2022 году

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) сообщила, что по состоянию на 1 декабря по всему миру было задержано 533 журналиста. Это на 13,4% больше, чем в прошлом году, а также стало новым рекордом, говорится в отчете организации.

По данным RSF, под стражей находятся 78 журналисток, что почти на 30% больше по сравнению с 2021 годом и тоже стало рекордным показателем. Больше всего задержанных журналистов в Китае — 110. Далее идут Мьянма (62) и Иран (47). В России задержано 18 журналистов.

RSF уточняет, что еще как минимум 65 работников СМИ удерживают в заложниках, двое пропали без вести. Также выросло число убитых — за этот год погибли 57 журналистов. Это на 18,8% больше, чем в 2021 году, уточнили в организации.

Из отчета RSF следует, что Мексика четвертый год подряд остается самой опасной страной для журналистов. В этому году там погибли 11 сотрудников СМИ. Второе место в рейтинге занимает Украина. С 24 февраля Россия проводить на территории Украины военную спецоперацию.

В мае Россия попала в составляемый «Репортерами без границ» рейтинг из 28 государств с «очень тяжелым состоянием» свободы прессы. В этом году Россия опустилась до 155-й позиции. Последнее, 180-е, место заняла КНДР. В топ-5 стран с наибольшим уровнем свободы прессы вошли Норвегия, Дания, Швеция, Эстония и Финляндия.

Лаура Кеффер