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Коммерсантъ FM
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ЕС принял девятый пакет санкций против РФ

Евросоюз в рамках девятого пакета санкций против России ввел полный запрет на операции с Всероссийским банком развития регионов, а также заморозил активы еще двух российских банков. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС.

Какие ограничения вошли в девятый пакет санкций:

  • В санкционные списки вошли 168 российских компаний и предприятий, их список будет опубликован в официальном журнале ЕС;
  • Было принято решение приостановить вещание на территории ЕС телеканалов НТВ, «НТВ Мир», «Россия 1», РЕН ТВ и «Первого канала»;
  • Компаниям, зарегистрированным в странах Евросоюза, запрещено оказывать услуги по рекламе, исследованиям рынка, опросам общественного мнения, а также услуги по тестированию продукции;
  • С сегодняшнего дня гражданам стран Евросоюза запрещено занимать должности в руководящих органах подконтрольных России юридических лиц, а также организаций или органов, расположенных в России;
  • Будет расширен запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией, в том числе беспилотники, а также двигатели и детали для них;
  • Также введен запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор и российский горнодобывающий сектор.

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