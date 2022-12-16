Витрина напрокат

С начала 2022 года число компаний, отказавшихся от продажи товаров через собственные площадки в пользу маркетплейсов, выросло на 20–30%, подсчитали эксперты. Сами маркетплейсы говорят об удвоении числа продавцов. Среди причин участники рынка и аналитики называют экономию ресурсов на рекламу и блокировку иностранных соцсетей, которые для многих небольших предпринимателей были заметным каналом продаж. Также на фоне ужесточения регулирования персональных данных магазины стремятся избежать рисков, перекладывая на маркетплейсы заботу о кибербезопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В системном интеграторе «Газинформсервис» рассказали “Ъ”, что, по оценкам его аналитиков, с начала года около 15–20% компаний, продававших товары через собственные сайты, отказались от этого канала и стали размещаться на крупных маркетплейсах.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов считает, что доля компаний, с начала года отказавшихся от продажи через свои сайты, даже больше — около 30%. По его мнению, продавцы «пытаются следовать за своей аудиторией, которая сегодня более ориентирована на покупку товаров на маркетплейсах».

В 2022 году число продавцов на Wildberries выросло более чем вдвое, до более 1 млн, причем свыше 90% — это представители малого и среднего бизнеса (МСБ), рассказали “Ъ” в пресс-службе маркетплейса. Наиболее активно в онлайн-сегмент выходили продавцы обуви и кухонного инвентаря: за год с декабря 2021 года их число увеличилось в четыре раза.

В «Яндекс Маркете» количество продавцов—индивидуальных предпринимателей удвоилось с марта. В Ozon отметили, что оборот МСБ на площадке по итогам третьего квартала увеличился вдвое год к году, «МСБ продолжает активно выходить на Ozon и растет как количество продавцов, так и их продажи».

Растущий интерес малого бизнеса к продажам через маркетплейсы во многом связан с тем, что этот канал не требует от предпринимателей высоких затрат и инвестиций как на старте проекта, так и в процессе его развития, считает партнер One Story Ольга Сумишевская. «Несмотря на то что маркетплейсы могут устанавливать жесткие условия для продавцов в виде штрафов и так далее, они обеспечивают высокий трафик и дают инструменты для рекламы и продвижения без значительных вложений»,— говорит она.

Партнер Data Insight Борис Овчинников согласен, что количество производителей, дистрибуторов и ритейлеров, которые отказываются от прямых онлайн-продаж через собственные интернет-магазины, действительно растет. Однако эксперт сомневается в адекватности оценок темпов перехода. «Пока это скорее единицы процентов, но стимулом остается рост маркетплейсов и их покупательской аудитории»,— говорит он.

Одним из факторов, повлиявших на МСБ при переходе на маркетплейсы, стало увеличение стоимости рекламного трафика в интернете, в том числе и в браузере «Яндекса», считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. «В Instagram и Facebook (деятельность владеющей ими Meta по ведению этих сервисов признана в РФ экстремисткой и запрещена.— “Ъ”), которые официально сейчас недоступны, цены были ниже»,— отмечает он.

В «Информзащите» добавляют, что компании, отказываясь от продаж через собственные сайты, хотят не только снизить затраты в развитие своих площадок, но и переложить на маркетплейсы ответственность за сохранность данных клиентов и другие элементы кибербезопасности, «при этом риск появления поддельных копий и для больших ритейлеров не исчезает, но у них есть ресурсы мониторинга фишинговой активности».

По данным Group-IB, в первом полугодии число мошеннических сайтов, маскирующихся под страницы известных брендов, увеличилось на 579% год к году (см. “Ъ” от 30 августа). В 2022 году внимание регуляторов к вопросам информационной безопасности усилилось. Минцифры уже подготовило к внесению в Госдуму законопроект об оборотных штрафах (до 3%), в том случае если компания допустит утечку данных пользователей (см. “Ъ” от 24 октября). По замыслу регулятора, ответственность должна усилиться, если допустившая утечку компания попытается скрыть факт инцидента.

Татьяна Исакова, Алина Савицкая