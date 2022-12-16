Витрина напрокат

С начала 2022 года число компаний, отказавшихся от продажи товаров через собственные площадки в пользу маркетплейсов, выросло на 20–30%, подсчитали эксперты. Сами маркетплейсы говорят об удвоении числа продавцов. Среди причин участники рынка и аналитики называют экономию ресурсов на рекламу и блокировку иностранных соцсетей, которые для многих небольших предпринимателей были заметным каналом продаж. Также на фоне ужесточения регулирования персональных данных магазины стремятся избежать рисков, перекладывая на маркетплейсы заботу о кибербезопасности.
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В системном интеграторе «Газинформсервис» рассказали “Ъ”, что, по оценкам его аналитиков, с начала года около 15–20% компаний, продававших товары через собственные сайты, отказались от этого канала и стали размещаться на крупных маркетплейсах.
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов считает, что доля компаний, с начала года отказавшихся от продажи через свои сайты, даже больше — около 30%. По его мнению, продавцы «пытаются следовать за своей аудиторией, которая сегодня более ориентирована на покупку товаров на маркетплейсах».
В 2022 году число продавцов на Wildberries выросло более чем вдвое, до более 1 млн, причем свыше 90% — это представители малого и среднего бизнеса (МСБ), рассказали “Ъ” в пресс-службе маркетплейса. Наиболее активно в онлайн-сегмент выходили продавцы обуви и кухонного инвентаря: за год с декабря 2021 года их число увеличилось в четыре раза.
В «Яндекс Маркете» количество продавцов—индивидуальных предпринимателей удвоилось с марта. В Ozon отметили, что оборот МСБ на площадке по итогам третьего квартала увеличился вдвое год к году, «МСБ продолжает активно выходить на Ozon и растет как количество продавцов, так и их продажи».
Растущий интерес малого бизнеса к продажам через маркетплейсы во многом связан с тем, что этот канал не требует от предпринимателей высоких затрат и инвестиций как на старте проекта, так и в процессе его развития, считает партнер One Story Ольга Сумишевская. «Несмотря на то что маркетплейсы могут устанавливать жесткие условия для продавцов в виде штрафов и так далее, они обеспечивают высокий трафик и дают инструменты для рекламы и продвижения без значительных вложений»,— говорит она.
Партнер Data Insight Борис Овчинников согласен, что количество производителей, дистрибуторов и ритейлеров, которые отказываются от прямых онлайн-продаж через собственные интернет-магазины, действительно растет. Однако эксперт сомневается в адекватности оценок темпов перехода. «Пока это скорее единицы процентов, но стимулом остается рост маркетплейсов и их покупательской аудитории»,— говорит он.
Одним из факторов, повлиявших на МСБ при переходе на маркетплейсы, стало увеличение стоимости рекламного трафика в интернете, в том числе и в браузере «Яндекса», считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. «В Instagram и Facebook (деятельность владеющей ими Meta по ведению этих сервисов признана в РФ экстремисткой и запрещена.— “Ъ”), которые официально сейчас недоступны, цены были ниже»,— отмечает он.
В «Информзащите» добавляют, что компании, отказываясь от продаж через собственные сайты, хотят не только снизить затраты в развитие своих площадок, но и переложить на маркетплейсы ответственность за сохранность данных клиентов и другие элементы кибербезопасности, «при этом риск появления поддельных копий и для больших ритейлеров не исчезает, но у них есть ресурсы мониторинга фишинговой активности».
По данным Group-IB, в первом полугодии число мошеннических сайтов, маскирующихся под страницы известных брендов, увеличилось на 579% год к году (см. “Ъ” от 30 августа). В 2022 году внимание регуляторов к вопросам информационной безопасности усилилось. Минцифры уже подготовило к внесению в Госдуму законопроект об оборотных штрафах (до 3%), в том случае если компания допустит утечку данных пользователей (см. “Ъ” от 24 октября). По замыслу регулятора, ответственность должна усилиться, если допустившая утечку компания попытается скрыть факт инцидента.