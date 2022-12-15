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Коммерсантъ FM
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Заводам рекорды — семечки

Растительные масла льются на экспорт

Благоприятная рыночная конъюнктура и отсутствие экспортных ограничений позволяют маслозаводам выйти на почти полные мощности в начале сезона. В октябре производство растительных масел в России превысило 760 тыс. тонн, обновив абсолютный месячный рекорд, сопоставимые показатели должны быть и по итогам ноября. Аграрии уже начинают сдерживать продажи подсолнечника в расчете на рост цен, указывают переработчики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Производство растительного масла в октябре в России достигло рекордных 761 тыс. тонн против 489 тыс. тонн месяц назад и 636 тыс. тонн годом ранее, говорится в обзоре «Совэкона». По данным аналитиков, предыдущий максимум в 720 тыс. тонн зафиксирован в апреле 2022 года. Подсолнечного масла в октябре выпущено 577 тыс. тонн, что также близко к рекордным уровням, пишет «Совэкон». Директор «Совэкона» Андрей Сизова говорит, что в ноябре производство растительных масел также должно быть на максимальных значениях, хотя заводы уже могут работать на почти полной мощности. С начала сезона в стране произведено 1,3 млн тонн растительных масел против 1 млн тонн годом ранее, подсчитали аналитики.

Высокие темпы переработки масличных в «Совэконе» объясняют благоприятной рыночной конъюнктурой и нулевой экспортной пошлиной. По данным «Совэкона», с начала сезона РФ экспортировала 295 тыс. тонн подсолнечного масла, что уступает лишь рекорду сезона-2019/20 года, когда было вывезено 351 тыс. тонн. Около 70% выпущенного в России масла идет на экспорт, поэтому темпы производства также зависят от пропускной способности экспортной инфраструктуры, говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Экспорт из РФ в том числе поддержан снижением поставок масла с Украины, отмечали собеседники “Ъ”. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в октябре страна вывезла 433 тыс. тонн подсолнечного масла — на 24% меньше, чем в сентябре. Как сказано на сайте украинской электронной биржи GrainTrade, основные маслоналивные терминалы в Николаеве повреждены, почти все заводы на побережье Черного моря не работают, поэтому экспорт масла через порты идет очень медленно.

По данным «Совэкона», в среднем экспортные цены на подсолнечное масло из России на базисе FOB сейчас находятся на уровне $1,14 тыс. за тонну. В последнее время мировые котировки на растительные масла несколько снизились, но маржа маслозаводов должна быть по-прежнему высока, учитывая относительно низкие цены на подсолнечник, экспорт которого фактически запрещен, отмечает Андрей Сизов.

До 31 августа 2023 года вывоз подсолнечника ограничен пошлиной в 50%, не менее $320 за тонну. С начала ноября, по данным «Совэкона», цены на подсолнечник выросли с 20,97 тыс. руб. до 24,47 тыс. руб. за тонну. Хотя, отмечает господин Сизов, динамика, скорее всего, временная и связана с активными закупками маслозаводами перед новогодними праздниками.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что основные риски связаны с объемом и качеством нового урожая подсолнечника. По его словам, из-за погоды отмечаются большие потери, а уборка затягивается до марта-апреля 2023 года. Согласно Росстату, к 1 ноября собрано 10 млн тонн подсолнечника против 14,5 млн тонн годом ранее. Но пока в этом сезоне ожидается рекордный выпуск растительных масел, говорит Дмитрий Рылько.

По словам Михаила Мальцева, переработчики работают на запасах сырья, сформированных в начале сезона, которые должны закончиться в январе-феврале 2023 года. А сельхозпроизводители, видя рекордные объемы выпуска масла и сложности с уборкой, начинают придерживать продажи в расчете на удорожание подсолнечника, указывает он. Как отмечает господин Мальцев, на фоне отсутствия фундаментальных причин и рекордного урожая такая тактика грозит повторением ситуации прошлого сезона — накоплением еще больших переходящих остатков к концу сезона и обвалом цен.

По словам Андрея Сизова, с учетом значительного урожая подсолнечника и больших переходящих запасов Россия в этом сезоне может обновить рекорд по производству подсолнечного масла, впервые выпустив более 6 млн тонн. В прошлом сезоне выпуск сырого подсолнечного масла в РФ сократился на 9%, до 5,3 млн тонн, говорится в отчете ГК «Русагро».

Анатолий Костырев

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