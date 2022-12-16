Вучич назвал условие присоединения Сербии к санкциям против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не присоединится к санкциям против России, пока ее собственные интересы не окажутся под угрозой. По его словам, давление на Белград не ослабевает.
Президент Сербии Александр Вучич
Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ
«Можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой. …Есть опасность, что они окажутся под угрозой, я это говорю уже более шести месяцев, но мы выдержали»,— сказал Александр Вучич в эфире «Радио и телевидения Сербии» (цитата по «РИА Новости»).
Ранее власти Германии призывали Сербию определиться между курсом на вступление в ЕС и партнерскими отношениями с Россией. Как писала газета Die Welt, в ФРГ были «удивлены и разочарованы» тем, что Сербия подписала соглашение сотрудничестве с Россией.
Об отношениях Сербии и ЕС — в материале «Ъ» «В Европу вместе, а санкции врозь».