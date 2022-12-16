Вучич назвал условие присоединения Сербии к санкциям против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не присоединится к санкциям против России, пока ее собственные интересы не окажутся под угрозой. По его словам, давление на Белград не ослабевает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой. …Есть опасность, что они окажутся под угрозой, я это говорю уже более шести месяцев, но мы выдержали»,— сказал Александр Вучич в эфире «Радио и телевидения Сербии» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее власти Германии призывали Сербию определиться между курсом на вступление в ЕС и партнерскими отношениями с Россией. Как писала газета Die Welt, в ФРГ были «удивлены и разочарованы» тем, что Сербия подписала соглашение сотрудничестве с Россией.

Об отношениях Сербии и ЕС — в материале «Ъ» «В Европу вместе, а санкции врозь».