Иноагент размером не вышел

Известный в Ярославле блогер Андрей Алексеев, внесенный в реестр иностранных агентов, был оштрафован из-за нетипичной претензии прокуратуры. Ведомству не понравился размер заглавных букв, которые блогер использовал для обязательного «иноагентского» уведомления в соцсети «ВКонтакте». Роскомнадзор требует, чтобы шрифт маркировки был в два раза больше шрифта сообщения, а экспертиза прокуратуры пришла к выводу, что в случае со «ВКонтакте» клавиша Caps Lock не дает нужного размера. Юристы указывают, что проблема в некачественном законодательстве об иноагентах, которое допускает возможность разного толкования правовой нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прокуратура Фрунзенского района Ярославля высказала претензии к публикациям Андрея Алексеева еще 12 октября. Ведомство заявило, что 1 апреля господин Алексеев не сопроводил уведомлением «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ…» видеозапись, размещенную в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, прокуратуре не понравился шрифт иноагентской плашки аудиозаписи, размещенной 12 мая. Согласно указаниям Роскомнадзора, размер шрифта маркировки «должен вдвое превышать размер текста сообщения». Чтобы соблюсти это требование господин Алексеев написал уведомление при помощи клавиши Caps Lock, которая делает все буквы прописными. Но экспертиза, проведенная экспертно-криминалистическим центром УМВД России по Ярославской области, показала, что этого недостаточно: судя по всему, во «ВКонтакте» прописные буквы получаются не строго в два раза больше строчных. «Эксперт Кузьмин с линейкой измерял соотношение этих самых шрифтов и пришел к выводу, что соотношение у нас какого-то лешего 1:1»,— рассказал блогер в своем Telegram-канале «Чепыжи».

26 октября Фрунзенский районный суд Ярославля рассмотрел претензии прокуратуры. Господин Алексеев пояснил суду, что в первом случае сразу добавил маркировку об иноагентах к описанию видеозаписи после «указания на это упущение прокуратурой». А вот во втором эпизоде блогер не увидел нарушения. «Выбранный шрифт заглавными буквами или строчными буквами визуально в два раза больше прописных букв,— заявил на суде господин Алексеев.— Технический инструментарий социальной сети "ВКонтакте" не позволяет при осуществлении публикации изменить размер шрифта».

Однако суд встал на сторону прокуратуры и признал блогера виновным в нарушении требований к обязательной маркировке публикаций, созданных иностранным агентом (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ). Его оштрафовали на 10 тыс. руб. «То есть 24 слова капсом даже при их наличии не дают гарантии, что вы исполняете приказ Роскомнадзора. И все иностранные агенты по сути нарушают этот приказ, используя лишь прописные буквы,— возмущенно прокомментировал в соцсетях решение суда господин Алексеев.— А значит, привлечь к нарушению могут еще и еще, и вообще любого, даже самого законопослушного».

Он попытался обжаловать это постановление. Но вчера Ярославский областной суд решил, что «позиция Алексеева относительно отсутствия нарушений при осуществлении публикаций является способом защиты с целью избежать наказания и не основана на положениях нормативных актов». Судья Владимир Преснов отказал блогеру в проведении дополнительной технической экспертизы возможностей использования шрифтов во «ВКонтакте». Решение суда вступило в законную силу. Андрей Алексеев сообщил “Ъ”, что теперь не будет публиковать посты во «ВКонтакте» — выполнить это в соответствии с решением суда можно только через форматирование заголовка в режиме «статья».

Это первый известный случай привлечения иностранного агента за недостаточный размер шрифта маркировки, сообщил “Ъ” глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его мнению, «было бы правильно, если бы стороны или суд запросили соответствующие разъяснения социальной сети». Руководитель юридической практики по свободам правозащитного фонда «Общественный вердикт» (внесен в реестр иноагентов) Елена Першакова считает, что «возникновение прецедента говорит о проблеме качества законов, регулирующих деятельность иностранных агентов»: «Необходимость прибегнуть к экспертизе для привлечения к административной ответственности в данном случае указывает на наличие нормы оценочного характера. Что на практике привело и приводит к произвольному применению закона. Если законодательство отвечает требованиям качества, оно не содержит двусмысленных, неточных категорий и позволяет человеку соотнести с ним свои действия и поведение. Из этого дела понятно, что человек пытался исполнить закон, но недостаточная точность формулировок не позволила ему это сделать. В такой ситуации должна была бы сработать предусмотренная в КоАП РФ презумпция невиновности — все сомнения в виновности привлекаемого лица должны толковаться в его пользу. Но, видимо, суды в этом деле про презумпцию забыли или ее проигнорировали».

Александр Тихонов, Ярославль; Александр Черных