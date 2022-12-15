Путин включил в состав попечительского совета фонда «Круг добра» Львову-Белову, исключил Хаматову

Президент России Владимир Путин включил в состав попечительского совета фонда «Круг добра» детского омбудсмена Марию Львову-Белову, исключил актрис Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт, а также основательницу фонда «Старость в радость» Елизавету Олескину. Это следует из указа президента.

В состав совета включены:

Мария Львова-Белова — уполномоченный при президенте по правам ребенка;

Олег Новицкий — летчик-космонавт, Герой РФ (по согласованию);

Владислав Третьяк — депутат Госдумы (по согласованию).

Из состава исключены:

Елизавета Олескина — общественник;

Ксения Раппопорт — актриса;

Лариса Фечина — экс-депутат Госдумы, заслуженный врач РФ;

Чулпан Хаматова — актриса.

Указ вступает в силу со дня подписания.

«Круг добра» — один из государственных внебюджетных фондов. Создан 5 января 2021 года указом президента для оказания помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

Мария Федотова