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Путин включил в состав попечительского совета фонда «Круг добра» Львову-Белову, исключил Хаматову

Президент России Владимир Путин включил в состав попечительского совета фонда «Круг добра» детского омбудсмена Марию Львову-Белову, исключил актрис Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт, а также основательницу фонда «Старость в радость» Елизавету Олескину. Это следует из указа президента.

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Мария Львова-Белова

Мария Львова-Белова

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Мария Львова-Белова

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Чулпан Хаматова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В состав совета включены:

  • Мария Львова-Белова — уполномоченный при президенте по правам ребенка;
  • Олег Новицкий — летчик-космонавт, Герой РФ (по согласованию);
  • Владислав Третьяк — депутат Госдумы (по согласованию).

Из состава исключены:

  • Елизавета Олескина — общественник;
  • Ксения Раппопорт — актриса;
  • Лариса Фечина — экс-депутат Госдумы, заслуженный врач РФ;
  • Чулпан Хаматова — актриса.

Указ вступает в силу со дня подписания.

«Круг добра» — один из государственных внебюджетных фондов. Создан 5 января 2021 года указом президента для оказания помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

Мария Федотова

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