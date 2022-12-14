«Траст» избавился от «Интеко»

Sminex Алексея Тулупова заплатит около 38 млрд руб. банку непрофильных активов «Траст» за бизнес девелоперской группы «Интеко». Эта компания, созданная в начале 1990-х годов Еленой Батуриной — супругой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, за шесть последних лет меняет владельца третий раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О закрытии сделки по покупке бизнеса «Интеко» официально сообщили Sminex (покупатель актива) и банк «Траст», который пытался продать компанию на протяжении нескольких лет. В рамках сделки Sminex перейдут девять проектов по строительству жилья общей площадью 1,4 млн кв. м. В сообщении сторон называется и сумма сделки — около 38 млрд руб.

Выручка «Интеко» по итогам 2021 года составила 60,4 млрд руб., EBITDA — 21,7 млрд руб. По данным единой информсистемы жилищного строительства «Наш.Дом.РФ» на 1 декабря 2022 года, в стадии строительства у «Интеко» находится 211 тыс. кв. м. Доля застройщика на российском рынке — 0,21%, доля на московском рынке — 0,44%.

Sminex, созданный Алексеем Тулуповым, строит сейчас 105 тыс. кв. м жилья в Москве, а рыночная доля компании составляет 0,64%, по данным «Наш.Дом.РФ». Sminex намеревался приобрести активы «Интеко» еще в прошлом году, переговоры с «Трастом» оказались в продвинутой стадии. Однако сделка тогда не состоялась. Однако в прошлом же году ходатайство в Федеральную антимонопольную службу параллельно со Sminex подали еще четыре компании — структура группы «Самолет» ООО «Самолет Инт 1», а также ООО «Специализированный застройщик “Второй”», ООО «Логос» и ООО «Ариеф».

Контроль над «Интеко» банк «Траст» получил в 2018 году в рамках реструктуризации долгов владельца Бинбанка Микаила Шишханова. Структуры бизнесмена выкупили бизнес «Интеко» у ее основательницы Елены Батуриной — супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Она создала компанию в 1991 году. За время своего существования девелопер построил более 5 млн кв. м.

Халиль Аминов