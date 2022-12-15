Президент Турции выбрал себе соперника

Подготовка к выборам в Турции, назначенным на июнь 2023 года, стартовала досрочно. В четверг в Стамбуле прошел митинг сторонников мэра города Экрема Имамоглу, которого накануне приговорили к двум годам и семи месяцам тюрьмы. Вердикт суда также предполагает пятилетний запрет на политическую деятельность. Предполагалось, что господин Имамоглу бросит вызов на выборах нынешнему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Впрочем, не исключено, что с учетом апелляции приговор не успеет вступить в законную силу и политик все же сможет баллотироваться. Тогда, как утверждают собеседники “Ъ”, действия власти только помогут ее оппонентам. Если раньше внутри оппозиции были разногласия, кого выдвинуть единым кандидатом, то теперь этот вопрос решился сам собой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Стамбула Экрем Имамоглу и раньше считался наиболее вероятным кандидатом на президентский пост от объединенной оппозиции. Приговор суда только добавил ему популярности

Фото: Onur Gunal / Istanbul Metropolitan Municipality (IBB) / Reuters Мэр Стамбула Экрем Имамоглу и раньше считался наиболее вероятным кандидатом на президентский пост от объединенной оппозиции. Приговор суда только добавил ему популярности

Фото: Onur Gunal / Istanbul Metropolitan Municipality (IBB) / Reuters

В четверг в Стамбуле прошел масштабный митинг с участием всех ключевых оппозиционных сил страны — в турецкой прессе их называют «стол шести», по числу политических партий. Поводом стал вердикт, вынесенный в среду вечером мэру города Экрему Имамоглу. Он обвинялся в оскорблении представителей власти. «Те, кто отменил результаты выборов,— идиоты»,— сказал политик в 2019 году, сразу после решения ЦИК страны о назначении повторного голосования в Стамбуле. Господин Имамоглу противостоял бывшему премьер-министру страны Бинали Йылдырыму, но даже на повторном голосовании он одержал победу. Тогда многие эксперты утверждали, что правление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана движется к закату и именно такие, как Экрем Имамоглу, в ближайшие годы нанесут ему сокрушительный удар.

И вот за полгода до президентских и парламентских выборов стамбульский суд приговорил мэра турецкой столицы к двум годам и семи месяцам лишения свободы. Дополнительным наказанием стал пятилетний запрет на занятие политической деятельностью.

Впрочем, в СИЗО господин Имамоглу не попал и прямо из зала суда отправился на митинг своих сторонников. Чтобы приговор вступил в силу, он должен быть утвержден судом высшей инстанции. «Турция — правовое государство, судебный процесс продолжается, никто не вправе давать указания представителям судебной ветви власти,— сказал в четверг министр юстиции Бекир Боздаг.— Решение, принятое 7-м судом по уголовным делам Стамбула в среду, не является окончательным, открыт путь для апелляции».

Турецкие политические аналитики не собираются сбрасывать кандидатуру Экрема Имамоглу со счетов. «Практика показывает, что суды по подобным делам длятся несколько лет,— сказал “Ъ” колумнист и политолог Хакан Аксай.— Наверняка Эрдоган на этот раз попробует ускорить процесс, потому что он действительно боится конкуренции с Имамоглу. В этом политике Эрдоган видит себя самого — он тоже был мэром Стамбула, тоже подвергался преследованиям и в итоге набрал популярность на этой волне (турецкий народ очень любит обиженных). Но за годы власти Эрдоган утратил связь с реальностью, и ему трудно что-то противопоставить. Какой бы компромат он ни вбросил — в это вряд ли поверят».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жена Экрема Имамоглу одета на европейский манер

Фото: Murad Sezer / Reuters Жена Экрема Имамоглу одета на европейский манер

Фото: Murad Sezer / Reuters

Отметим, что в Турции в последние месяцы шло обсуждение, кого именно оппозиция должна выдвинуть единым кандидатом в президенты. Задача сложна: кандидат должен одновременно удовлетворять запросы светских кругов и тех исламистов, которые выступают против нынешних властей, а также турецких националистов и курдов.

Считается, что Экрем Имамоглу стал мэром Стамбула именно потому, что показал избирателю свою универсальность: он позировал на фото с женой, одетой по европейской моде, и с матерью, которая носит традиционный платок.

И хотя господин Имамоглу открыто сотрудничал с правыми политическими силами, корреспондент “Ъ”, посещавший выборы, слышал, как женщина в курдском районе Стамбула говорила: «Мне кажется, он такой же честный, как Селахаттин Демирташ». Напомним, что господин Демирташ — глава прокурдской Демократической партии народов, который находится под стражей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мать Экрема Имамоглу предпочитает традиционное облачение

Фото: Murad Sezer / Reuters Мать Экрема Имамоглу предпочитает традиционное облачение

Фото: Murad Sezer / Reuters

Другими потенциальными кандидатами остаются мэр Анкары Мансур Яваш и глава Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу. Но у каждого из них есть свои недостатки: Мансур Яваш известен националистическими взглядами, что явно оттолкнет часть электората, а Кемаль Кылычдароглу — пожилой политик (73 года), который уже много лет противостоит Реджепу Тайипу Эрдогану, но безуспешно.

Теперь же Экрем Имамоглу получил еще большее преимущество, и соратники по оппозиционному лагерю изо всех сил выражают ему поддержку. Например, Кемаль Кылычдароглу даже прервал поездку в Германию, чтобы оказаться рядом с мэром Стамбула на акции в четверг.

«Раньше в оппозиции шли споры, но теперь Экрем Имамоглу воспринимается как безусловный лидер. Кылычдароглу, который хотел стать кандидатом, по-видимому, откажется от своих амбиций, а Мансур Яваш просто отойдет на задний план. Мне понравилась формулировка, что Эрдоган сам выбрал себе оппонента»,— заявил “Ъ” автор Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев.

Однако источник “Ъ” в окружении Экрема Имамоглу отметил, что полной определенности с выдвижением единого кандидата от оппозиции еще нет — именно из-за амбиций Кемаля Кылычдароглу.

Например, в интервью газете Yeni Safak он заявил, что «хочет быть кандидатом», но «главное — это будущее страны», решение будет принимать не он, а все шесть лидеров оппозиционных сил.

«Экрем Имамоглу действительно усилился, но, возможно, немолодой лидер РНП еще не осознал этого до конца. Кылычдароглу много говорит о том, что будет делать после того, как возьмет власть, притом что это еще совсем не гарантировано. Между ним и мэром Стамбула сейчас идет обмен вежливыми, но твердыми заявлениями, которые указывают на амбиции политиков»,— заявил источник “Ъ”. Например, господин Кылычдароглу написал в Twitter, что мэра поддерживает весь Стамбул, 16 млн человек. А его соперник буквально через несколько минут ответил, что борется за будущее 86-миллионной Турции.

Кирилл Кривошеев