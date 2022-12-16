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Коммерсантъ FM
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«Геотек» разведал инвестора

Контроль над компанией перешел в Газпромбанк

По данным “Ъ”, владельцем одной из крупнейших российских сейсморазведочных компаний «Геотек» вместо банка «Траст» стали структуры Газпромбанка. «Траст» решил выйти из него досрочно на фоне сокращения инвестиций в разведку. Управлением активом будет заниматься менеджмент, близкий к экс-главе «Росгеологии», а ныне первому вице-президенту Газпромбанка Роману Панову. По мнению экспертов, банк, который уже имеет опыт работы с нефтесервисными активами, мог бы повысить эффективность «Геотека» с помощью новых заказов и инвестиций.

Фото: ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

Фото: ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

Банк «Траст» продал сейсморазведочную компанию «Геотек» структурам Газпромбанка, рассказали несколько источников “Ъ” в нефтяной отрасли. О факте продажи в интервью «Ведомостям» рассказал 14 декабря глава «Траста» Александр Соколов, объяснив острую необходимость в сделке сокращением инвестиций в разведку, хотя «актив планировали продавать в 2026 году». «Благо удалось найти качественного профильного инвестора, у которого хватит финансового и отраслевого ресурса, чтобы и удержать, и развить компанию»,— рассказывал он, не уточняя, кому был продан актив. «Траст» приобрел «Геотек» за 4,9 млрд руб. у «ФК Открытие» в конце 2020 года.

Сделка могла состояться еще в конце сентября. Тогда были досрочно прекращены полномочия совета директоров «Геотека» и сообщалось о крупной сделке «Траста» в виде «договора о внесении вклада в имущество "Геотека" на существенных условиях». Уже с октября «Геотек» возглавляет Сергей Сучков, бывший первый заместитель главы «Росгеологии». Господин Сучков пришел в «Росгеологию» в 2014 году, когда госкомпанию возглавлял Роман Панов, оба топ-менеджера покинули компанию в 2019 году на фоне скандала с заместителем главы «Росгеологии» Русланом Горрингом. В том же году господин Панов стал первым вице-президентом Газпромбанка, и, по словам собеседников “Ъ”, именно он будет курировать работу «Геотека», учитывая опыт управления «Росгеологией». В «Трасте» отказались от комментариев, в Газпромбанке не ответили “Ъ”.

На первый взгляд интерес Газпромбанка к активу со сложным финансовым положением на фоне неопределенности в отрасли выглядит странным, отмечают собеседники “Ъ”. Но, по мнению одного из источников “Ъ”, «Траст», вероятно, «сбросил проблемный актив или продал по минимальной цене». Он отмечает, что банк может помочь «Геотеку» с увеличением заказов и оптимизацией бизнес-процессов, а после этого продать. По данным СПАРК, выручка «Геотека» за 2021 год по РСБУ — 9,5 млрд руб. Компания получила убыток в 426 млн руб. При этом у нее высокий уровень долговой нагрузки: на конец первого квартала долг составлял около 22 млрд руб.

Для Газпромбанка «Геотек» может быть интересен «как с точки зрения развития бизнеса, так и переупаковки для продажи», считает независимый эксперт Дмитрий Касаткин. У Газпромбанка есть серьезные компетенции в области геологоразведки, крупные инициативы в этом направлении, прямой выход на крупные нефтекомпании, а также собственные нефтесервисные активы. Рынок сейсмики находится в зоне низкой рентабельности и сокращается в объемах, но необходимость в восполнении запасов гарантирует спрос хотя бы в долгосрочной перспективе, считает он. «Тенденция на вхождение государственных и квазигосударственных компаний в бизнес далее будет усиливаться во всех отраслях»,— полагает господин Касаткин.

Рынок сейсмики, как и другие отрасли нефтесервиса, пережил самое глубокое падение в 2014–2015 годах, упав почти на 40%, оценивает Никита Зотов из «Выгон консалтинга». После этого крупнейшие игроки рынка существенно прибавили в эффективности, и к 2021 году объем рынка составлял около 50 млрд руб. По прогнозам «Выгон консалтинга», на горизонте до 2025 года возможно падение на 10% относительно 2021 года, но оно не видится таким уж катастрофичным, так как компании активно вкладываются в развитие новых проектов в Восточной Сибири, ориентированных на азиатские рынки, и занимаются доразведкой на разрабатываемых месторождениях.

Дмитрий Козлов

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